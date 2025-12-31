路透：中國客戶對H200反應踴躍 輝達對台積電狂下急單可能增產逾100萬顆

輝達晶片示意圖。路透社



美國總統川普在12月初宣布對中國解禁H200晶片，使這款輝達（Nvidia）旗下的高階AI晶片可以賣給中國廠商。路透社週三（31日）報導，中國客戶對H200的反應極為踴躍，使輝達向台積電下急單，猛烈增產H200晶片，可能增產至少逾100萬顆。

路透社引述知情人士的消息報導說，中國科技公司已經向輝達在2026年度下定逾200萬顆H200，而輝達手頭庫存僅剩約70萬顆。這使得輝達緊急向台積電下單增產，預計台積電在2026年第二季開始生產這批額外訂單。

這還可能影響到全球市場，輝達必須在中國的強勁需求，以及全球其他市場同樣吃緊的供應之間，取得平衡。路透社先前報導稱，輝達打算先使用手頭現有的庫存，在農曆過年（2月17日）之前開始向中國出貨H200。

報導中指出，消息人士表示輝達向中國供貨的H200，定價是每顆約2.7萬美元（約84.2萬台幣）。以一組由8顆H200構成的運算模組來說，價格約是150萬人民幣（約673萬台幣）。

儘管H200這樣的定價，比起輝達先前向中國銷售的H20貴了25%，但是由於H200的效能約是H20的六倍，中國廠商認為這筆交易極為划算。而且，中國廠商先前只能透過黑市取得H200的運算模組，每組售價達175萬人民幣，現在能用150萬人民幣買到，感覺更加划算。

據《南華早報》週三先前報導，如果獲得中國政府批准，抖音的母公司北京字節跳動計畫在2026年耗資約1000億人民幣（約4500億台幣）採購輝達H200晶片。

但是這些交易仍存在巨大的變數。儘管川普政府以徵收25%關稅為條件，准許輝達銷售H200到中國，北京方面至今仍未正式表態是否願意「接受」這樣的採購。北京最關注的是扶植自家的晶片產業，並不樂見重新引進輝達晶片後摧毀中國目前正在萌芽的本土AI晶片廠商。

路透社先前報導說，北京考慮的一項作法，就是要求中國廠商採購H200時，同時要採購一定比例的中國製AI晶片。

