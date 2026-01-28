路透：中國核准首批輝達H200晶片進口 字節跳動.阿里.騰訊獲准採購

在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪中期間，中國已核准首批輝達H200人工智慧晶片進口。3名知情人士向《路透社》透露，字節跳動、阿里巴巴與騰訊已獲准合計採購逾40萬顆H200，另有其他企業也在排隊等待後續核准。

根據《路透社》報導，H200是輝達第二強的AI晶片，也是美中關係中的敏感焦點之一。美方本月已正式放行輝達對中國銷售H200，但晶片能否實際輸入中國，仍須取得中方同意。

不過，中國相關部門與輝達截至《路透社》報導發布時均未回應置評；字節跳動、阿里巴巴與騰訊也尚未回應。至於後續將有多少企業能獲准、以及中方採取何種標準決定核准對象，目前仍不明朗。

