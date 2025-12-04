路透：中國逾百艘軍警船隻在東亞海域集結 迄今最大規模海上力量展示

路透社今天(4日)引述4名消息人士和情報報告報導，中國正在東亞海域部署大量海軍船艦和海警船隻，一度超過100艘，這是迄今為止規模最大的海上力量展示。

目前正值中國傳統上頻繁舉行軍事演訓的時節，儘管解放軍尚未正式宣布任何大規模軍演。

然而，中國近日的海上活動增加正值中日外交危機之際。日本首相高市早苗上個月表示，如果中國進犯台灣，東京可能會做出軍事回應。

此外，賴清德總統上個月宣布，將提出一項400億美元(新台幣1.25兆元)的特別軍事預算，用於向美國採購武器、強化防衛能力，此舉也激怒了北京。

廣告 廣告

據4名該地區安全官員表示，中國船艦已在黃海南部、東海，一路延伸至具主權爭議的南海，以及太平洋一帶海域集結。

這些官員的說法得到了該地區某國情報報告的證實，該報告詳細描述了解放軍的部署。路透社獲准在不揭露該國名稱的前提下查閱這些報告。

報告顯示，截至今天上午，該地區有超過90艘中國船艦活動，低於本週稍早超過100艘的數量。

消息人士表示，此次行動的規模已超過去年12月中國海軍的大規模部署，當時台灣曾因此提高警戒層級。

國安局長蔡明彥3日表示，目前正是中國軍事演訓最活躍的時期。蔡明彥表示，截至3日上午，中國在西太平洋地區有4個海軍編隊活動，台灣正密切關注相關活動。

總統府發言人郭雅慧在聲明中表示，台灣對台海及週邊地區的安全情勢有全面、即時的掌握，「能夠確保國家安全不受威脅」。她補充說，台灣將繼續與國際夥伴密切合作，以遏制任何可能威脅區域穩定的單方面行動。

「製造風險」

1名要求匿名的官員表示，自11月14日北京召見日本駐中大使，抗議高市早苗對「台灣有事」的言論以來，北京就開始向該地區部署比平時更多的船艦。

一位知情官員表示：「這遠遠超出了中國的國防需求，並對各方帶來風險。」他並說，北京正在通過這種「史無前例」的部署，測試該地區國家的反應。

日本自衛隊拒絕就中國的軍事動向發表具體評論，但表示並未評估認為自11月14日以來，中國的軍事活動有「急劇」增加。

日本自衛隊在一項聲明中表示：「儘管如此，人們認為中國軍隊正試圖通過加強海軍力量，提升其在更遠海域和空域開展行動的能力。」

消息人士稱，在這項海上集結中，部分中國船艦與戰機協同行動，模擬對外國船隻發動模擬攻擊，演練了旨在阻止外部勢力在衝突時增援的反介入行動。

另外2名消息人士稱，該地區各國正在密切關注事態發展，但他們補充說，到目前為止，他們認為這項部署並無重大風險。其中一名消息人士說：「這是一次大規模的出動。」「但顯然只是例行演習。」

不過，根據第一位官方人士和情報報告顯示，台灣附近海域的中國船艦數量並未顯著增加。

中國最近一次公開宣布的環台軍事演練是今年4月的「海峽雷霆-2025」行動。中國從未正式承認去年12月曾舉行大規模繞台軍演。(編輯：許嘉芫)