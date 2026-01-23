路透：亞馬遜傳下周進行第二輪裁員 恐裁撤1.6萬個職位

據路透社報導，電商龍頭亞馬遜（Amazon）計劃下周展開第二輪企業裁員，預計將削減約1.6萬個職位，此舉為該公司達成裁減3萬名企業員工目標的一部分。據兩名知情人士透露，此次裁員可能最快於下周二開始。

亞馬遜傳出將進行第二輪裁員。（資料照／美聯社）

報導引述知情人士消息，此次裁員將影響亞馬遜網路服務（AWS）、零售、Prime影片以及人力資源部門（內部稱為「人員體驗與科技」單位）。然而，這些消息人士強調，裁員計畫細節仍有可能變動，且他們因無權公開討論亞馬遜計畫而要求匿名。對此，亞馬遜發言人拒絕回應。

去年10月的第一輪裁員，亞馬遜曾在內部信函中將其歸因於人工智慧技術的崛起，稱「這一代的人工智慧是自網際網路以來最具變革性的技術，它使企業能夠以前所未有的速度進行創新」。然而，執行長傑西（Andy Jassy）在第三季財報電話會議上卻表示，裁員「實際上並非出於財務考量，也不是真的因為人工智慧」。

傑西強調：「這是文化問題」，意指公司存在過多官僚層級。

企業界正日益採用人工智慧來撰寫軟體程式碼並導入能自動化處理例行任務的人工智慧代理，藉此節省成本並減少對人力的依賴。亞馬遜也在去年12月舉辦的年度AWS雲端運算大會上，大力推廣其最新的人工智慧模型。

若完成全部3萬個職位的裁減計畫，這將是亞馬遜30年歷史中規模最大的一次裁員，超過2022年裁減的約2.7萬個職位。

去年10月受影響的員工被告知，他們將繼續領取薪資90天，期間可以申請公司內部職位或尋找其他工作。

