路透：台灣以「幫美訓練勞工」換降關稅 對美投資額將低於日韓

台積電美國亞歷桑納1廠已於2024年底開始量產，第2座廠也已完成建設。取自TSMC



台美關稅磋商大致完成，我行政院稱目前正進行文件交換，路透社今天（11/26）引述5名知情人士報導，雙方協議中，台灣承諾的對美投資總額將低於主要區域經濟競爭對手，但會包括為美國培訓勞工，使美國在半導體製造和其他先進產業領域獲得新發展。

我行政院長卓榮泰昨天表示台美關稅磋商大致完成，正進行文件交換過程，台灣目前關稅稅率（20%）有望很快往下降，且不疊加其他關稅。

路透社今天獨家報導，根據5名不願具名的消息人士透露，即將出爐的協議中，包括台積電在內的台灣企業將向美國提供資金和工人，擴大在美業務並培訓美國工人。

2025年11月19日，美國總統川普在華府的「美國沙烏地投資論壇」致詞。路透社

其中一消息來源透露，台灣承諾投資美國的總額，將低於其主要區域經濟競爭對手，並將包含支持美國運用台灣技術、打造科技園區的基礎設施。

南韓和日本已分別承諾對美投資3500億美元（約10.9兆元台幣）和5500億美元（約17.2兆元台幣），美國則將兩國大部分商品關稅稅率從25%降至15%。

知情人士表示目前尚不清楚台灣的貿易協議何時達成，以及最終具體內容，且警告最終敲定前任何條款都可能更動。

台積電美國亞歷桑納3廠已於2025年4月動土。取自TSMC

路透社指美國貿易代表署（USTR）、台積電對相關報導都未有回應，白宮發言人德賽（Kush Desai）表示：「在川普總統正式宣布前，有關潛在貿易協定的報導都只是猜測。」

路透社報導，台灣經貿談判辦公室表示，團隊正與美國探討「台灣模式」下的供應鏈合作。路透指台灣自1980年代發展科技園區，大部分半導體製造業務都集中在園區內，從而建造起完整供應鏈。

中央社報導，行政院長卓榮泰今天出席「中華民國工商協進會工商早餐會」時表示，與美國談判時提出「台灣模式」的談判策略，有別於各國也優於各國，也就是對美投資是由台灣產業自主全球性布局投資，政府提供金融保證，但台美雙方將以政府對政府方式，由美方提供台灣未來設立服務園區需要的行政協助與優惠，例如土地、行政作業等，只有台灣有這種服務園區概念、做法與成績。

關於訓練美國勞工，美國總統川普上週三（11/19）表示台灣「拿走」美國的晶片產業，「但我不怪他們」，接著表示希望對美投資者帶人到美國協助開設工廠，並教美國人如何製造晶片。

他說如果到美國投資數十億美元打造「像是亞利桑那州那樣」的晶片工廠（應是指台積電），不可能「直接從（美國的）失業名單上找人來維持廠房運作」，他說這些企業會需要帶很多人一起過來，「而我會歡迎那些人」。

川普當時向他的MAGA（讓美國再次偉大）支持者喊話，表示這些（外國）人是來教美國人如何製造晶片，短時間後「我們的人就會做得非常出色」，那些人就可以回家。

