路透：台灣尋求國防合作之際 吳志中秘訪以色列

（中央社台北／耶路撒冷11日綜合外電報導）路透社引述3位知情人士報導，備受矚目的台灣外交部政務次長吳志中近日曾對以色列進行沒有公開行程的訪問。此時正值台灣尋求和以色列在國防領域加強合作之際。

報導指出，台灣外交高層出訪諸如以色列等沒有邦交國家的情況罕見。儘管如此，台灣一直視以色列為重要民主夥伴，並在2023年10月哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列南部和隨後的加薩戰爭中予以力挺，互動持續提升。

基於此事敏感，這些消息人士不願意具名。他們告訴路透社，吳志中近幾週曾經前往以色列，其中兩人表示，這項訪問發生於本月。

消息人士拒絕透露吳志中此行會見對象或討論內容，包括是否觸及總統賴清德於10月宣布、將會部分仿效以色列防空系統進行打造的多層次防空系統「台灣之盾」（T-Dome）。

台灣外交部拒絕評論吳志中是否曾訪問以色列。

外交部在聲明中表示，「台灣與以色列共享自由和民主價值」，在諸如貿易、科技、文化等領域上，「將持續務實推動雙邊互利的交流和合作」，並且對更多「互利的合作形式」抱持歡迎態度。

以色列外交部沒有回應置評請求。（編譯：何宏儒）1141211