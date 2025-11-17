路透：台灣本週開始發放民防手冊 應對中國入侵威脅

路透社今天(17日)報導，台灣本週將開始向全島各家各戶發放數百萬冊民防手冊，此一前所未有的舉措，旨在幫助居民應對潛在的緊急情況，包括可能遭受中國攻擊。

這本9月發佈的手冊，首度將民眾遭遇敵軍時的應對指南納入其中，並強調任何關於台灣投降的說法都是虛假訊息。手冊還提供了如何尋找防空洞和準備緊急避難包的指導。

隨著北京加大軍事和政治壓力，試圖維護其所宣稱的對台主權，台灣正在採取最新舉措，幫助民眾應對從天然災害到中國入侵等各種危機。

負責督導此一事務的國安會副秘書長林飛帆表示：「這本手冊展示了我們捍衛自身的決心。」林飛帆說：「我們需要讓海峽兩岸的人們明白，若中國做出錯誤決策，將會付出巨大的代價，因為台灣人民有捍衛自身的決心和明確的承諾，且願意採取行動保護彼此。」

林飛帆表示，本週將開始向全台超過980萬個信箱發放這本手冊，英文版和其他外文版本也將很快發放。林飛帆說，發放後，政府將透過宣傳活動協助民眾準備個人緊急避難包，不過他並未透露具體細節。

中國宣稱民主治理的台灣是其領土的一部份，且不排除使用武力控制台灣。台灣政府拒絕接受中國的領土主張，表示只有台灣人才能決定台灣的未來。

這本手冊列舉了台灣可能面臨的各種情況，從海底電纜遭到破壞和網路攻擊，到「敵國」臨檢台灣船隻，作為衝突甚至是全面性入侵的前兆。

林飛帆稱，台灣已經面臨中國發起的混合戰，包括網路攻擊、滲透、假訊息攻勢(misinformation campaigns)和在台灣附近海域的軍事入侵。

林飛帆說：「這是作戰日(D-Day)和日常脅迫的差別。作戰日意味著真正的入侵。顯然我們還沒有進入作戰日模式，但我們正面臨所謂的日常脅迫。」

中國國台辦並未立即回應置評請求。