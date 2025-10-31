路透：台灣燃氣發電創高 阻亞洲轉型
路透十月卅一日評論指出，台灣今年燃氣發電占比創新高。這將阻礙亞洲，甚至全球能源結構朝向增加潔淨能源的趨勢。
路透分析師馬奎爾寫道，能源智庫Ember資料數據顯示，台灣今年前八個月的供電，逾八成七透過燃燒化石燃料，創下新紀錄，大幅超過亞洲平均（約六成二）及全球平均（五成七）。反映出台灣能源轉型的問題。
台灣因缺乏天然資源，故逾九成的能源產品均仰賴進口，多山且人口稠密的環境也不適合大規模再生能源發電場。台灣去年公用事業規模的再生能源發電占比僅約一成一，今年雖有多項離岸風電計畫開始運轉，但也只能增至約一成五。
台灣二○○○年代初期時，核能發電占比達二成五，但囿於國內政治壓力和部分民眾對核安的疑慮，今年五月關閉最後一座核電廠—核三廠。加上再生能源發電目前仍有限，台電仍需大為仰賴化石燃料發電。
台灣今年整體化石燃料發電占比雖創新高，但燃煤發電量卻自二○一九年起穩定下滑，今年以來的發電量首次低於四成，為十年新低。
為了彌補燃煤與核能發電的缺口，台電五年多來穩定增加燃氣發電量。根據Ember資料數據，台灣燃氣發電廠今年一至八月的發電量為八十九點二億度（TWh），年增一成二，也比二○一九年大增五成二。今年以來的燃氣發電占比達創新高的四成七。
為了因應持續攀升的燃氣需求，台灣的液化天然氣（ＬＮＧ）進口量自二○一九至去年大增三成五，是同期五大ＬＮＧ進口國中的最大增幅。據貿易數據與分析公司Kpler資料數據，台灣今年前三季進口的ＬＮＧ，增至創新高的一八○○萬公噸，年增百分之七，增幅大幅超過兩大ＬＮＧ進口國，中國大陸和日本，中日今年以來的ＬＮＧ進口量均減少。
台灣六至八月ＬＮＧ進口量達六六○萬噸紀錄，幾乎等於所有其他主要進口國同期減少的進口量。鑒於冬季暖氣也需仰賴燃氣發電，在可預見的未來，台灣仍將是ＬＮＧ的固定採購大國。這種對化石燃料的持續需求，使台灣在其他國家明顯正進行能源轉型之際，淪為明顯的「頑抗分子」。
風電場的持續建造應可穩定提升台灣的再生能源發電占比，但至少在今後幾年，台灣都將持續重度仰賴化石燃料，也仍是天然氣出口商的重要客戶。
