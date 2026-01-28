路透：大陸已核准第一批輝達H200晶片進口 分配給三家公司

北京核准輝達H200晶片進口，分配給三家網際網路公司。

路透社引述消息人士的話報導，中國大陸已核准第一批輝達「H200」人工智慧（AI）晶片進口，可見官方的立場有所轉變，有意在「滿足AI需求」，與「推動國內產業發展」之間，取得平衡。（葉柏毅報導）

消息人士透露，大陸這次核准涵蓋幾十萬顆H200晶片進口，也恰好碰到輝達執行長黃仁勳這個星期到上海去。其中一名消息人士指出，第一批核准晶片，主要會分配給三家網際網路公司，其他企業目前則在排隊，等待後續核准。消息人士不願透露，得到第一批H200晶片許可的是哪三家公司。

美國在這個月，正式准許輝達向中國大陸銷售H200 晶片，但最終是否准許進口，仍取決於中國官方。幾個星期以來，北京方面對於是否會核准進口，始終諱莫如深，現在答案揭曉，北京終究是准了H200晶片進口。不過至於後續還會進口多少批次，以及會有多少公司得到購買許可，與北京方面判定資格的標準為何，目前仍不明確。

路透社也報導，黃仁勳已經在上星期五，也就是1月23日，抵達上海，將參加輝達中國員工尾牙活動，隨後還將前往北京及其他城市參訪。