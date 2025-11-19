路透：川普可能延後開徵半導體關稅 避免美中貿易戰升級

美國總統川普可能延後開徵半導體關稅。圖為他在白宮回答記者提問。美聯社



路透社報導，美國官員私下表示，美國總統川普對進口半導體開徵關稅的計畫可能不會在短期內實施。半導體關稅原本是川普經濟政策中的其中一項核心措施。

報導引述兩名知情人士與一名得知簡報的消息人士指出，美國官員過去幾天向政府及民間業界相關人士傳達了上述訊息。另一名知情人士則透露，川普政府正採取較謹慎的做法，以避免刺激中國。

其中兩名人士指出，川普的幕僚對於課徵半導體關稅放慢腳步，是因為正努力避免與北京當局在貿易議題上談判破裂，避免重返相互報復的貿易戰，也避免干擾關鍵稀土礦的供應。

不過上述知情人士也警告，美國政府尚未拍板定案，仍有可能隨時祭出3位數關稅。

川普8月間曾表示，美國將對進口半導體課徵約100%關稅，但會豁免在美國生產或承諾在美設廠的公司。過去數月，華府官員私下向業界相關人士表示即將實施這項關稅措施，但隨著政府內部持續討論實施時機與細節，實施指引如今已改變。

白宮發言人德賽（Kush Desai）對此回應稱，川普政府「仍致力運用一切行政權力工具，把對國家與經濟安全至關重要的製造業帶回美國。任何基於匿名來源、暗示相反內容的報導都是假新聞」。

美國商務部官員則說：「關於半導體232關稅，部門政策並無任何變動。」

路透社指出，若提高半導體進口稅，由晶片驅動的各式產品成本也將升高，從冰箱到智慧型手機皆然，而川普正面臨消費者對物價越來越不滿，且年底假期採購季即將到來。

