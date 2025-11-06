路透：川普已要求習近平釋放黎智英 稱有利於美中關係

2023年7月28日，黎智英在香港赤柱監獄於2名警衛緊跟下，進行每天50分鐘的放風。美聯社



路透社報導，一名美國官員及三名知情人士證實，美國總統川普上週與中國國家主席習近平會談時，曾直接籲請他釋放香港《蘋果日報》創辦人黎智英。

獲得川習會相關簡報的知情人士透露，川普（Donald Trump）與習近平談黎智英問題近5分鐘，並未就釋放黎智英提出任何交換條件，但對黎智英目前的健康與福祉表示憂慮。

知情人士指出，黎智英問題是由川普向習近平提出，習近平也確實收到川普的關切；川普向習近平表示，釋放黎智英有利於美中關係，也有利於中國的形象。

一名川普政府官員則向路透社證實：「川普總統確實提到黎智英案，一如他事先表示他會這麼做。」這名官員說：「川普總統和習主席都參與了隨後的討論。」

77歲的黎智英遭港府獨囚近5年，目前被關押於保安層級最高的赤柱監獄。依港版國安法被控兩項「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」。他對所有罪名均不認罪，去年12月以來經歷了為期156天的法庭審理，全案已於8月28日完成結辯，但法官尚未宣布何時宣判。

路透社指出，香港在2019年經歷反送中運動後，外界普遍將黎智英大審視為中國以國安法打壓香港人權與自由的象徵。

川普先前曾承諾，會將黎智英問題當作美中談判的一部分，但在川習會後，美中雙方發表的會議紀要均未提及黎智英。

天主教媒體《EWTN新聞》駐白宮記者詹森10月31日披露，一名白宮官員已向他證實，川普在川習會期間「曾與習近平討論黎智英」。長期為父親黎智英奔走的黎崇恩已發布聲明，表示「非常感激」川普。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇對此表示，他不清楚川習會中關於黎智英問題的細節，但強調黎智英的「罪行已嚴重破壞香港的繁榮與穩定」。

路透社指出，黎智英雖有英國國籍，但他的案子已成為美中關係的摩擦來源之一。川普去年競選總統期間就曾承諾，他「百分之百」會營救黎智英。

