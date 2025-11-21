路透：川普政府將放行輝達出口中國H200晶片
美國川普政府傳出有意放行輝達（NVIDIA）出口先進AI晶片給中國市場，而這也是川普企圖緩和美中關係的最新措施。
路透社週五（11/21）引述知情人士指出，負責監管出口管制的美國商務部正在重新審視，禁止先進晶片出口至中國的規定。據悉，商務部有意放行輝達出口更先進的H200晶片銷往中國。
H200晶片為輝達兩年前推出的AI晶片，高頻寬記憶體比前一代H100晶片更強大，能更快速地處理資料。H200的效力也是H20晶片的兩倍。H20晶片是目前輝達獲准出口中國的最先進AI晶片。
川普政府今年稍早先開放輝達出口H20晶片給中國，但中國疑似不滿H20晶片效力不足，而要求中國企業拒買。
路透社報導指出，若川普真的批准輝達將H200晶片銷往中國，可說是「川習會」後另一項對中展現友善的舉動。
美國商務部未立即回覆置評。一名白宮官員拒絕對此發表評論，僅強調：「政府致力於確保美國在全球科技領域的領導地位，並維護我們的國家安全。」
輝達也未正面回應，僅表示目前出口規定不允許該公司提供更具競爭力的AI晶片給中國，等於拱手讓出巨大市場給其他競爭對手。
華府對中鷹派對於提供更先進晶片給中國抱持疑慮，擔心中國可能把晶片用於加強軍隊實力。
