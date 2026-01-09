路透：川普政府研議「一次性付款」 擬說服格陵蘭居民支持脫離丹麥

根據《路透社》報導，美國川普政府內部正討論以「一次性付款」方式，說服格陵蘭居民支持脫離丹麥，甚至可能加入美國。有消息人士透露，包含白宮幕僚的美方官員曾談到每人可能發放1萬至10萬美元不等，但實際金額、如何發放與執行方式仍未明朗。

路透社指出，美方若直接向居民發放款項，被視為是推動「買下格陵蘭」構想的其中一種可能作法。不過，丹麥哥本哈根與格陵蘭首府努克（Nuuk）當局都一再強調「格陵蘭不出售」。

路透社也提到，白宮討論的方案不只一種，檯面上甚至包含可能動用美軍。不過，直接以金錢方式爭取支持，可能被外界解讀為過度「交易化」，甚至被認為有貶抑之意；格陵蘭社會長期存在對自身獨立以及對丹麥經濟依賴的討論。

廣告 廣告

歐洲方面，川普與其他白宮官員近日談及格陵蘭的說法，引發丹麥與歐洲多國領袖不滿，特別是在美國與丹麥同為北約盟友、並有共同防禦協議的背景下。法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國與丹麥於週二發布聯合聲明，強調只有格陵蘭與丹麥能決定雙方關係事務。

至於「購買格陵蘭」的討論，以及是否可能直接付款給格陵蘭居民等問題，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上表示，川普與國安團隊正在研究「潛在購買」可能會是什麼樣子；國務卿盧比歐（Marco Rubio）則說，他將於下週在華府與丹麥對口官員會面，討論格陵蘭議題。對此，丹麥駐美大使館拒絕評論；格陵蘭駐美代表處則未回應。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

川普《紐時》專訪談台海：只要我在任 習近平不會攻台

科技股回落軍工股走強 美股四大指數走勢分歧

美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權