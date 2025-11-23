路透：川普與拜登犯相同錯誤「壓抑不了對高物價的民怨」
[Newtalk新聞] 美國總統川普在去年競選時，以「降低拜登時期飆升的物價」作為重要政見重返白宮，但如今，他依舊面臨與前任相同的難題：物價一旦上漲就難以回跌，而選民對高物價的厭惡從未減輕。
《路透社》報導指出，近期包括沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼訪美期間，川普多次強調，美國即將迎來「數兆美元的投資」，將創造大量就業機會，同時宣稱「通膨已受控」，並以低油價為主要證據。然而，政策分析人士指出，這種論述與拜登過去的策略相似，同樣忽視民眾對生活成本上升的切身感受、淡化物價上漲的影響，並指望企業投資來提振就業和工資，但策略需要數年才能見效。
美國企業研究所經濟政策主任麥可・史崔恩（Michael Strain）表示：「兩人犯的錯誤其實一樣，就是不願承認政治與民意的現實，就是美國民眾非常在意國內物價快速上漲。」
目前美國通膨率雖已從拜登任內高峰的逾 9%，降至約 3%，但整體物價水準仍遠高於疫情前。尤其在川普加徵關稅的商品中，價格持續攀升，部分工資增幅也被生活成本抵銷。依最新消費者物價指數（CPI）來看，牛肉價格較去年飆近 15%、香蕉上漲 7%、咖啡更大增逾 20%。大量進口的工具與五金價格同比上漲 6.2%，創兩年來最大增幅；清潔用品如紙巾則漲 5.5%，創去年 12 月以來新高。
高物價正侵蝕川普的支持度。根據路透／益普索（Reuters／Ipsos）最新民調，其支持率跌至 38%，為重返總統職位以來新低。密西根大學消費者信心指數亦顯示全美跨政黨不滿情緒升高，11 月指數跌至史上第二低，其中獨立選民創下新低，就連共和黨支持者的信心也出現一年半來最大跌幅。
隨著美國即將過感恩節，晚餐的食材準備更凸顯民眾的壓力。美國農業局聯合會估算，今年感恩節大餐成本雖比 2024 年低 5%，主要因火雞大降價，但整體費用仍比 2019 年高出 13%，且包括地瓜、冷凍青豆與蔬菜拼盤等半數配菜，都比去年更昂貴。
