路透：川普「和平理事會」首場領袖會議19日登場

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）主導成立的「和平理事會」（Board of Peace）將於2月19日舉行首次領袖會議。這項消息獲1位美國官員證實，但未透露進一步細節。

這項消息由美國新聞網站Axios率先報導，報導指出，這場會議也將當作重建加薩（Gaza）的募款大會。

1位美國官員向路透社發布聲明指出，「我們可以證實，和平理事會會議已排定於2月19日舉行」，並將後續提問轉給白宮，但白宮尚未立即回覆置評請求。

廣告 廣告

根據Axios報導，這場會議將在華府的美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）舉行。

至少有1位世界領袖已確認出席。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天在西部城市斯叢巴斯萊（Szombathely）的競選活動上表示，兩週後將前往華府參加和平理事會會議。奧班是川普在歐洲聯盟內最親密的盟友之一。

川普今年1月底正式啟動和平理事會，並由他本人擔任主席，意在解決全球衝突。不過，部分專家憂心，這類的理事會可能會削弱聯合國權威。

全球各國政府對川普邀請加入會的反應審慎。美國部分中東盟友已宣布加入，但許多傳統西方盟友迄今仍未響應。該理事會的常任席位需支付10億美元（約新台幣319億元）會費。

聯合國安全理事會去年11月中旬通過決議，授權和平理事會及與其合作的國家在加薩建立國際穩定部隊。加薩走廊去年10月在川普提出、並獲以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）簽署同意的方案下，開始實施脆弱停火。

根據川普去年底公布的加薩計畫，該理事會原本負責監督加薩的臨時治理。其後川普表示，理事會將擴大任務，處理全球衝突。

針對預定召開的和平理事會會議一事，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發言人暫未回應置評請求。（編譯：蔡佳敏）1150208