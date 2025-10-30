路透：川習會僅實現「戰略性停火」 美中貿易戰根本問題未解

全球矚目的「川習會」今天(30日)稍早在南韓釜山登場，美國總統川普(Donald Trump)盛讚他與中國國家主席習近平的這場會面「非常棒」，如果滿分是10分，他會打12分。中國商務部新聞稿也指出，雙方經貿團隊達成共識，未來兩國合作將取得更大成就。

這場川習會談似乎讓一度高漲的美中貿易戰火出現降溫，不過路透社報導指出，川習兩人實際上只達成了脆弱的停火，包括中國恢復採購美國大豆、暫停稀土出口管制1年，以及美國對中關稅降低10%等協議。美中關係就此將大致重回川普「解放日」宣戰前的狀態，但衝突的根本原因並未解決。

廣告 廣告

報導指出，川習此次會談並未提及中國的產業政策、製造業產能過剩，以及其出口導向的發展模式等川普關稅戰的根本議題，而這才是美國想要、但中國不願妥協或解決的分歧。

美國智庫「新美國安全中心」(The Center for a New American Security)主任季爾克里斯(Emily Kilcrease)說：「所以我們在談論什麼？我們談論的是從川普政府上任以來，美中雙方在日益加劇的貿易戰中採取的降溫措施。」

報導指出，這場會談也凸顯出北京在與美方交涉時，可以穩健地運用手上廣泛的籌碼，例如限制關鍵產品的出口，來快速應對川普政府的每一次行動。

一位不願具名的中國官員則表示，中方對川習會抱持著務實的期望，而其中並不包含雙邊關係的根本性重啟。對於此次會談，中方將其視為中美兩國進一步協商、穩定雙邊關係的墊腳石。(編輯：楊翎)