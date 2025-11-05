路透：川習會談及黎智英案 川普直接呼籲放人

路透社引述3名了解會談情況與一名美國政府官員指出，美國總統川普(Donald Trump)上週在南韓舉行的川習會期間，直接呼籲中國國家主席習近平釋放被關押的香港媒體大亨黎智英。

其中一名消息人士指出，川普沒有討論到釋放黎智英的具體協議，而是談到了77歲的黎智英在經歷漫長的國安法審判後，健康狀況令人擔憂。

這名消息人士表示，川普花了不到5分鐘的時間討論這個議題。

該名美國官員指出：「川普總統提到了黎智英案，如同他先前所說的」，「川普總統和習主席隨後都參與了討論。」

因為領袖峰會的敏感性而不具名的第3名消息人士表示：「這個議題是由川普提出，習近平也了解此事。」

這名知情人士說，川普提到了釋放黎智英將有助於美中關係，並對中國的形象有利。

川普的直接介入正值黎智英正在等待宣判。黎智英案被廣泛認為是中國在2019年的大規模民主示威後實施國家安全法，打壓香港人權與自由的重要象徵。

創辦蘋果日報的黎智英，否認犯下勾結外國勢力與密謀發行煽動性刊物等2項罪名。

川普在川習會前曾表示他計畫提出黎智英案，但川普本人與美中雙方的會後聲明都未提到這個議題。

白宮拒絕評論有關川習會提到黎智英案的的提問。川普是否提到這件事也未獲得證實。

中國駐華盛頓大使劉鵬宇表示，他並不了解領袖會談中有關黎智英案的具體細節，但強調黎智英的「罪行嚴重破壞了香港的繁榮和穩定」。

劉鵬宇說：「任何企圖干預香港司法程序或破壞香港法治的行為都無法得逞。」

黎智英雖然是英國公民，但他的案件一直是華盛頓和北京之間摩擦的來源。川普去年在競選總統期間曾表示，他「100%」會讓黎智英離開中國。

在先前有未經證實的報導指出，川普已在會談中向習近平提到此案後，黎智英之子黎崇恩上週讚揚川普，並表示「非常感激」。

黎崇恩在一份聲明中說：「有鑑於川普總統作為『總解放者』的聲譽，我祈禱他持續的支持和承諾能夠說服習近平主席在為時已晚之前釋放我的父親。」(編輯:王志心)