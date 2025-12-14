路透：憂以加薩作為 拜登時期美情報圈曾中斷情資
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）路透社報導，根據6名知情人士說法，美國前總統拜登（Joe Biden）執政期間，情報圈人士曾因憂心以色列在加薩戰爭的作為，而暫停與以分享若干關鍵情報。
其中5名消息人士表示，2024下半年，美國切斷1架美軍無人機在加薩（Gaza）上空的即時影像，不再讓以國政府透過這種方式來追查人質和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）激進分子的下落。而這一斷，就斷了至少好幾天。
其中2名消息人士說，美方也限制了以色列可以運用哪些情資來追查加薩高價值軍事目標。這兩名消息人士婉拒詳述上述決定的時間點。
鑒於事關美國情資，所有6名消息人士均婉拒具名。
消息人士表示，美情報圈當時之所以做出這項決定，一是憂心以軍在加薩行動釀成的平民喪生人數；二是擔心以色列國家安全局（Shin Bet）恐不當對待巴勒斯坦囚犯。
根據其中3名消息人士說法，讓美情報官員不安的，還包括以色列未能充分保證會在運用美國情報時謹遵戰爭法。根據美國法律，情報機構必須取得這類保證，方能與外國政府分享情資。
儘管拜登政府在提供以色列情報與武器上政策不變，2名消息人士指出，情報圈內部做出暫停分享情報的決定，不僅規模有限，也屬策略性考量。消息人士說，官員們希望確保以色列會基於戰爭法運用美國情報。
根據1名知情人士說法，某些情報，美情報官員有即時決定分享與否的自由，無須白宮下令；另1人則提到，以色列每一次提出改變美國情報使用方式，都必須再一次保證以方在運用這些情報的方式。
路透社無法釐清上述決策的日期，也無法釐清前總統拜登是否知曉這類決策。拜登發言人並未回覆置評請求。
以色列一保證會遵守美方規範，美方就會恢復情資分享。
拜登政府對以色列在加薩行動的憂慮已被廣泛報導，但外界對美國情報圈如何處理與以色列對應單位的關係所知之甚少。路透社的報導凸顯了美國情報官員對以色列使用美國情報方式的擔憂程度之深。
以色列總理辦公室並未回應置評請求。以總理辦公室是國家安全局的主管機關。
美國中央情報局（CIA）、負責協調指揮中央情報局等各情治單位的國家情報總監（Director of National Intelligence），均未置評。
前美國國家安全局（NSA）及CIA高層菲佛（Larry Pfeiffer）表示，美方要求獲取情報的對象出具保證，確保情報不會被「在任何情況與形式之中」用於侵犯人權，是慣常作法。
但專家指出，在衝突期間拒絕向重要盟友提供戰場情報，實屬罕見，顯示雙方存在一定程度的緊張關係。
就以色列來說，此舉尤其具有政治敏感性，除了因為美以情報合作關係已久，也是因為哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列、引發加薩衝突以來，美國國會朝野一致強力支持以色列。
美國前CIA中東秘密行動主管霍夫曼（Daniel Hoffman）說：「情報分享是不可侵犯的領域，特別是對這類動盪區域的堅實盟友。」
路透社無法釐清，美國無人機即時畫面究竟提供了哪些以色列自身無法取得的情報。
但到了2024年末，4位消息人士指出，美國情報官員取得資訊，對以色列虐待巴勒斯坦囚犯的問題產生疑慮，但未透露疑慮內容。
人權團體在戰爭期間多次揭露以色列拘留巴勒斯坦人時出現嚴重虐待情形。以色列軍方目前調查數十起個案，但強調虐待並非系統性行為。
兩名消息人士表示，以色列國家安全局未能充分保證未虐待囚犯，美方情報官員因此切斷其對無人機影像的存取權限。
根據加薩衛生部門資料，以色列在加薩的戰爭已造成超過7萬名巴勒斯坦人喪生，其中多數為平民。
兩位知情人士表示，戰爭期間，美國情報分析人員持續評估以色列與哈瑪斯在地面上的行動是否符合美方對戰爭罪行的界定。
雖然這些評估不具法律效力，但他們指出，相關分析對於以色列，特別是在攻擊造成大量平民死亡與拘捕囚犯方式，是否違反戰爭法，構成重大疑慮。
根據多位前官員的說法，儘管這些擔憂日益加深，拜登政府律師仍認定以色列並未違反國際法。
據兩位知情人士透露，在拜登任期最後幾週，即情報分享一度暫停後又恢復的數月之後，白宮舉行國安會議，由拜登主持，會中情報官員提議，美國應更明確切斷部分於10月7日攻擊後提供給以色列的情報。
兩位消息人士指出，隨著情報分享夥伴關係即將屆滿，情報官員對以色列在加薩犯下戰爭罪的疑慮愈發加深。就在數週前，美國所獲得的情報即顯示，以色列軍方律師團曾提出警告：有證據可支持針對以色列在加薩軍事行動提出戰爭罪指控。
不過消息人士指出，拜登選擇不切斷情報，理由是川普（Donald Trump）政府很可能重啟相關合作，加上政府律師認定以色列並未違反國際法。
拜登發言人未對2024年國安會議及持續情報分享的決定做出回應。（編譯：蔡佳敏）1141214
