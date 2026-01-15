路透：憂國安風險 北京令企業停用美以資安軟體

（中央社北京/華盛頓14日綜合外電報導）3名知情人士透露，出於國家安全考量，中國當局已要求國內企業停止使用來自美國和以色列十多家公司的網路安全軟體。

路透社報導，在美中貿易與外交緊張局勢加劇、雙方爭奪科技霸權之際，北京一直積極尋求以國內替代品取代西方製造的技術。

其中兩名消息人士指出，被禁用的美國公司資安軟體包括博通（Broadcom）旗下的VMware、帕羅奧圖網路公司（Palo Alto Networks）及Fortinet；以色列公司則包括捷邦安全軟體科技公司（Check Point Software Technologies）。

廣告 廣告

第3位消息人士則表示，其他被禁軟體的公司還包括Alphabet旗下的Mandiant及Wiz、美國公司CrowdStrike、SentinelOne、記錄未來（Recorded Future）、邁克菲（McAfee）、Claroty和Rapid7。

此外，帕羅奧圖網路公司去年宣布收購的以色列公司CyberArk、兩家以色列公司Orca Security和Cato Networks，以及2023年被法國國防公司泰雷斯（Thales）收購的Imperva也在名單上。

記錄未來透過電子郵件表示，公司在中國沒有業務，也無意在中國開展業務。邁克菲則表示，他們是一家專注於消費者的公司，旗下技術「並非為政府或企業用途而建構」。

CrowdStrike表示未向中國銷售產品，在當地也沒有辦公室、員工或基礎設施，因此「受到的影響可以忽略不計」。SentinelOne也以類似理由指出，公司「在中國沒有直接的營收風險」。

Claroty表示未向中國銷售產品。Orca Security執行長格倫（Gil Geron）透過聲明表示，他的公司尚未收到相關通知。格倫補充說，Orca Security專注於防禦，而禁令「將是朝錯誤方向邁出一步」。

其他被列入黑名單的公司未回應路透社的置評請求。路透社無法確定有多少中國公司收到這份據消息人士稱是近日發布的通知。

消息人士稱，中國當局擔憂這些軟體可能會收集機密資訊並傳輸至國外。由於情況敏感，消息人士不願具名。

中央網絡安全和信息化委員會辦公室及工業和信息化部尚未回應置評請求。（編譯：李佩珊）1150115