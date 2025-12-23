《路透》披露五角大廈報告！北京預期2027年底前「具備奪台能力」

中國預期能在2027年底前，具備打贏1場台海戰爭的能力。（圖／達志／美聯社）

根據美媒《路透社》披露的1份五角大廈（Pentagon）報告草案指出，中國很可能已在其最新建成的3處飛彈發射井群中，部署了超過100枚洲際彈道飛彈（intercontinental ballistic missiles，ICBMs），且預期能在2027年底前，具備打贏1場台海戰爭的能力。

總部位於芝加哥的非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，中國正在以所有擁核國家中最快的速度擴張並現代化其武器庫。對此，北京方面則形容相關軍事擴張報導是「抹黑、詆毀中國，並蓄意誤導國際社會。」

廣告 廣告

上個月，美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能正在推動1項與中國及俄羅斯共同實現去核化的計畫。然而，《路透社》取得並查閱的這份五角大廈報告草案指出，北京似乎對此不感興趣。報告寫道：「我們持續觀察到，北京對於推動這類措施或更全面的軍備控制討論，完全缺乏意願。」

報告還指出，中國很可能已在靠近中蒙邊界、最新建成的一系列飛彈發射井中，部署超過100枚使用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。五角大廈過去曾披露這些發射井的存在，但從未公開已裝填飛彈的數量。

對此，五角大廈拒絕置評。中國駐美國華府大使館（Chinese embassy in Washington D.C.）則表示，中國「始終維持防禦性的核戰略，將核力量維持在符合國家安全所需的最低水準，並遵守暫停核試驗的承諾，以及『不首先使用核武』政策。」

該報告草案並未指出新部署飛彈可能的目標。美國官員也指出，在送交國會之前，報告內容仍可能有所調整。報告還指出，中國的核彈頭庫存於2024年仍維持在600枚出頭，反映出「相較於前幾年，生產速度有所放緩」。但中國的核擴張仍在持續進行，並有望在2030年前擁有超過1,000枚核彈頭。

值得注意的是，俄羅斯與美國的核彈頭佔了全球近9成。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2025年1月的資料，俄羅斯約有5,459顆核彈頭，美國則有5,177顆，因此中國的數量可說是遠遠落後美俄2國。

川普10月底曾表示，他希望美國恢復核武試驗，但具體形式仍不明朗。據悉，前美國總統拜登（Joe Biden）以及川普1.0任內，都均曾試圖與中國及俄羅斯接觸，推動以3方戰略核武控制條約，取代《新削減戰略武器條約》（New START）。

此外，這份內容廣泛的五角大廈報告詳細描述了中國的軍事擴張，並指出「中國預期能在2027年底前，具備打贏1場台海戰爭的能力。」同時北京也正在完善其以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中1項可能包括對距離中國本土1,500至2,000海里的目標發動打擊。報告補充：「若這類打擊達到足夠規模，可能會對美國在亞太地區衝突中的存在，造成嚴重挑戰與干擾。」

與此同時，報告也分析中國國家主席習近平針對中國人民解放軍（PLA）展開的大規模反貪腐行動。內容指出，這波整肅行動雖然可能在短期內影響核戰備狀態，但也為「解放軍整體的長期改善」奠定基礎。

該報告發布之際，距離2010年簽署的《新削減戰略武器條約》到期僅剩不到2個月。該條約是美俄之間最後1項核軍備控制協議，限制雙方各自部署1,550枚戰略核彈頭與700套投射系統。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與拜登於2021年2月將該條約延長5年，但條文並未允許再次正式延長。許多專家擔憂，該條約到期後，可能引發美中俄三方的核軍備競賽。

軍備控制倡議團體「軍備控制協會」（Arms Control Association）執行長金博爾（Daryl Kimball）表示：「更多的核武，以及外交的缺席，不會讓任何人更安全，無論是中國、俄羅斯，還是美國。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切

獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人

遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯