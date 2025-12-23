《路透》披露五角大廈報告！北京預期2027年底前「具備奪台能力」
根據美媒《路透社》披露的1份五角大廈（Pentagon）報告草案指出，中國很可能已在其最新建成的3處飛彈發射井群中，部署了超過100枚洲際彈道飛彈（intercontinental ballistic missiles，ICBMs），且預期能在2027年底前，具備打贏1場台海戰爭的能力。
總部位於芝加哥的非營利組織《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，中國正在以所有擁核國家中最快的速度擴張並現代化其武器庫。對此，北京方面則形容相關軍事擴張報導是「抹黑、詆毀中國，並蓄意誤導國際社會。」
上個月，美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能正在推動1項與中國及俄羅斯共同實現去核化的計畫。然而，《路透社》取得並查閱的這份五角大廈報告草案指出，北京似乎對此不感興趣。報告寫道：「我們持續觀察到，北京對於推動這類措施或更全面的軍備控制討論，完全缺乏意願。」
報告還指出，中國很可能已在靠近中蒙邊界、最新建成的一系列飛彈發射井中，部署超過100枚使用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈。五角大廈過去曾披露這些發射井的存在，但從未公開已裝填飛彈的數量。
對此，五角大廈拒絕置評。中國駐美國華府大使館（Chinese embassy in Washington D.C.）則表示，中國「始終維持防禦性的核戰略，將核力量維持在符合國家安全所需的最低水準，並遵守暫停核試驗的承諾，以及『不首先使用核武』政策。」
該報告草案並未指出新部署飛彈可能的目標。美國官員也指出，在送交國會之前，報告內容仍可能有所調整。報告還指出，中國的核彈頭庫存於2024年仍維持在600枚出頭，反映出「相較於前幾年，生產速度有所放緩」。但中國的核擴張仍在持續進行，並有望在2030年前擁有超過1,000枚核彈頭。
值得注意的是，俄羅斯與美國的核彈頭佔了全球近9成。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2025年1月的資料，俄羅斯約有5,459顆核彈頭，美國則有5,177顆，因此中國的數量可說是遠遠落後美俄2國。
川普10月底曾表示，他希望美國恢復核武試驗，但具體形式仍不明朗。據悉，前美國總統拜登（Joe Biden）以及川普1.0任內，都均曾試圖與中國及俄羅斯接觸，推動以3方戰略核武控制條約，取代《新削減戰略武器條約》（New START）。
此外，這份內容廣泛的五角大廈報告詳細描述了中國的軍事擴張，並指出「中國預期能在2027年底前，具備打贏1場台海戰爭的能力。」同時北京也正在完善其以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中1項可能包括對距離中國本土1,500至2,000海里的目標發動打擊。報告補充：「若這類打擊達到足夠規模，可能會對美國在亞太地區衝突中的存在，造成嚴重挑戰與干擾。」
與此同時，報告也分析中國國家主席習近平針對中國人民解放軍（PLA）展開的大規模反貪腐行動。內容指出，這波整肅行動雖然可能在短期內影響核戰備狀態，但也為「解放軍整體的長期改善」奠定基礎。
該報告發布之際，距離2010年簽署的《新削減戰略武器條約》到期僅剩不到2個月。該條約是美俄之間最後1項核軍備控制協議，限制雙方各自部署1,550枚戰略核彈頭與700套投射系統。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與拜登於2021年2月將該條約延長5年，但條文並未允許再次正式延長。許多專家擔憂，該條約到期後，可能引發美中俄三方的核軍備競賽。
軍備控制倡議團體「軍備控制協會」（Arms Control Association）執行長金博爾（Daryl Kimball）表示：「更多的核武，以及外交的缺席，不會讓任何人更安全，無論是中國、俄羅斯，還是美國。」
看更多 CTWANT 文章
騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切
獨家／樂天女孩再爆離隊潮！未續約名單曝光 新球季未開已走7人
遭刺殺亡「騎士也是英雄」！ 網淚別忘了他：還揮手叫警察抓嫌犯
其他人也在看
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 336
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 382
將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 97
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 165
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 84
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 123
媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 61
賴清德2028會連任 但國會「贏不回來」？林濁水揭：三黨不過半的僵局持續
前立法委員林濁水於 今（22）日接受黃暐瀚專訪，針對台灣未來權力版圖拋出驚人預測，他認為 2028 年極可能出現「賴清德連任總統，但國會仍然三黨不過半」的結果，這將導致憲政僵局從現在一路延續到 2032 年，形成長達 8 年的「例外狀態常態化」。林濁水直言，除非 2028 年由國民黨總統與國會雙贏，或是民進黨再度重回總統國會雙贏，否則這場憲政爭議將持續摧殘台灣至少 6 年以上。風向台灣 ・ 22 小時前 ・ 282
大法官硬幹掀憲政風暴 吳子嘉批：全世界沒這種事
立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，5位大法官19日發布114年憲訴第1號判決，認定該修正案違憲且立即失效。另有3位大法官拒絕參與審理，並主張該判決因憲法法庭未合法組成而「當然無效」。媒體人吳子嘉對此表示，大法官就這樣硬幹，是全世界沒有的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 30
強調告發大法官無關政治立場 林國春：回歸司法釐清憲判爭議
高達7名大法官員額從當事人2024年10月卸任後，因立法院持續人事杯葛而自2024年11月起出缺，一年多來僅剩8席大法官在任至今。但憲法法庭仍於19日由現存其中5名大法官做出「114 年憲判字第 1 號」判決，宣告立法院早前通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，相關條文自公告日起失去...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 7
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 21
中選會6委員提名人選曝光 提名游盈隆.胡博硯任正副主委
政治中心／陳妍霖 曾宸洛 台北報導中選會有6名委員任期屆滿，只剩4名委員，為了讓選務順利，行政院公布最新名單，將提名「台灣民意基金會董事長游盈隆」為主委，曾是洪仲丘律師團召集人的法律學者胡博硯則被提名副主委，另外，藍白推薦3名人選也入列。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
轟5位大法官違憲違法 國民黨團今早赴北檢提告
國民黨立法院黨團表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，今早（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 38
國民黨告大法官瀆職 黃國昌酸「北檢不會有動作」：司法早被搞爛
5位大法官自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲，國民黨將於22日告發大法官瀆職。民眾黨主席黃國昌今（12/21）表示，民眾黨團當然全力支持，但也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。太報 ・ 1 天前 ・ 8
5位「超級大法官」復活憲法法庭？ 侯友宜表態：憲法法庭必須獨立超然「不能受到政治干預」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前憲法法庭由5位大法官宣告憲法訴訟法的修正案違憲，然而立法院國民黨團今（22）日上午就到台北地檢署按鈴提告，指大法官...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
賴清德表侄將戰基隆市長！民進黨24日公布三縣市長提名人
民進黨24日將召開中執會後記者會，正式對外發布第三波縣市長參選人名單。黨中央上周已分別通知基隆市議長童子瑋、彰化縣立委陳素月，以及雲林縣立委劉建國三人與會，確認將獲得黨內正式徵召投入明年地方選戰。然而彰化縣的人選產生過程卻傳出雜音，民調數據在地方快速流傳，部分參與者對結果提出質疑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不滿憲訴法違憲！國民黨團北檢提告5大法官 民進黨團轟：司法糟蹋司法
憲法法庭五位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團今（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱開轟，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待；黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 34
評憲法法庭114年憲判字第1號判決 憲法學會：少數人取代立法決定的惡例
[Newtalk新聞] 中華民國憲法學會官網今（22）日嚴厲批評憲法法庭114年憲判字第1號判決在程序上逾越界線，僅由5位大法官計算「現有總額」排除拒絕參與者，扭曲憲法增修條文及憲法訴訟法規定，損及司法公信力。學會呼籲總統與立法院盡速履行憲政義務，補足大法官缺額，以恢復法庭正常運作，避免極少數人取代立法決定的惡例。 聲明指出，憲法法庭行使違憲審查本就面臨「反民主多數難題」，即少數非民選司法者否定立法院多數通過的法律，因此必須奠基於嚴格程序正當性。但在本案中，多數意見以「拒絕參與評議之大法官不計入現有總額」為計算路徑，僅5位大法官即作成判決，學會認為此舉擴張憲訴法第12條僅限「依法迴避」不計入總額的規定，形同裁判者自行改寫審判權組織前提，掏空憲法增修條文明定15人大法官合議的意旨。若成常態，未來僅三分之一大法官即可宣告法律違憲，將形成憲法惡例。 學會進一步批評，判決援引釋字第601號解釋失當，該解釋原意在避免迴避導致無法院可審，並非授權排除拒審者降低組織門檻，反而可能創造「拒審即可降低門檻」的制度誘因。聲明強調，憲法裁判權威須建立在明確、可預期的程序門檻上，程序是司法被民主社會承認的唯一新頭殼 ・ 18 小時前 ・ 4
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9