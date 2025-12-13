《路透》揭密：拜登「2原因」曾暫停分享情報給以色列

美國情報體系曾在2024年下半年，因對平民傷亡與囚犯待遇的憂慮，短暫暫停並限制與以色列分享部分關鍵情報。（圖／達志／美聯社）

在拜登政府任內，美國對以色列在加薩戰爭中的行動疑慮，並不僅止於外交辭令或內部討論。根據多名熟悉內情的人士透露，美國情報體系曾在2024年下半年，因對平民傷亡與囚犯待遇的憂慮，短暫暫停並限制與以色列分享部分關鍵情報，這在美以長期緊密的安全合作關係中，屬於極為罕見的作法。

據《路透社》獨家報導，消息人士指出，美國一度切斷由MQ-9「死神」（MQ-9 Reaper）無人機在加薩上空蒐集的即時影像畫面。這些畫面原本提供給以色列，用於搜尋遭綁架的人質以及追蹤哈瑪斯（Hamas）武裝分子。這項中斷至少持續數天，並非象徵性動作。同一期間，美國也對以色列如何使用部分情報設下限制，尤其是在鎖定高價值軍事目標時。

廣告 廣告

這些決策的背景，是美國情報圈內部對以色列軍事行動後果的憂慮迅速升高。官員們不僅關注加薩地區平民死亡人數不斷攀升，也對以色列國內安全機構辛貝特（Shin Bet）涉嫌虐待巴勒斯坦囚犯的指控感到不安。依照美國法律，情報機構在與外國分享情報前，必須取得對方保證，確保這些資訊不會被用於違反戰爭法或侵犯人權。然而，美方官員認為，以色列未能就此提供足夠且令人信服的保證。

儘管如此，拜登政府在整體政策層面上，仍維持對以色列的支持，包括持續提供武器與情報。知情人士形容，情報機構內部的做法屬於有限且具戰術性的調整，目的並非懲罰盟友，而是確保美國提供的情報不會被用於違反戰爭法。部分情報分享決策，甚至可由官員在即時狀況下作出，而不必等待白宮拍板。

在以色列重新提供遵守相關規範的保證後，美國隨即恢復情報分享。然而，這段插曲突顯出美以關係中鮮少曝光的面向。以色列軍方對外表示，整場加薩戰爭期間，雙方的戰略情報合作始終存在，並未正面回應情報曾被扣留的細節。美國中央情報局（Central Intelligence Agency）與國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）則拒絕評論。

專家指出，要求情報接收國承諾不侵犯人權，原本就是美國的慣例，但在實際戰事中拒絕向關鍵盟友提供戰場情報，極不尋常。這樣的作法，顯示雙方之間存在摩擦，尤其是在2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列後，美國國內普遍對以色列抱持高度同情與支持的政治氛圍下，更顯敏感。

事實上，在10月7日攻擊事件發生後，拜登曾下令擴大對以色列的情報支援。美國隨即由國防部與中情局主導，成立專責團隊，動用無人機在加薩上空執行任務，協助定位哈瑪斯成員並尋回人質。然而，到了2024年底，美方接獲的新情報卻引發對以色列拘留體系的質疑。人權團體指控，在戰爭期間，巴勒斯坦囚犯遭受嚴重虐待，儘管以色列軍方否認這是系統性行為，並聲稱正在調查。

正是在辛貝特未能提供充分保證的情況下，美國情報官員切斷了其對無人機影像的存取權。這項決定，是在政府已認定美國仍可合法向以色列提供武器與情報的前提下作出的，即便部分官員對以色列是否違反國際法的疑慮日益加深。

根據加薩衛生局的數據顯示，以色列的種族滅絕行動已造成超過7萬名巴勒斯坦人喪生，多數為平民。美國情報分析人員在戰爭期間持續進行評估，試圖判斷以色列與哈瑪斯的行為是否構成戰爭罪。這些評估雖非正式法律結論，但已對以色列在平民傷亡與囚犯待遇方面的行為提出嚴重質疑。然而，拜登政府的法律顧問始終維持立場，認為以色列並未違反國際法。

在政府任期最後幾週，白宮曾召開由拜登親自主持的國家安全會議。會中，情報官員提議，應更正式地終止部分在10月7日後提供給以色列的情報合作，因為相關夥伴關係即將到期，且對以色列可能犯下戰爭罪的憂慮已進一步加深。就在會議前不久，美國蒐集到的情報顯示，以色列軍方法律顧問私下警告，存在可能支持戰爭罪指控的證據。

最終，拜登仍選擇不切斷情報分享。一方面，他認為即將上任的川普政府（Trump administration）很可能會續簽該合作機制；另一方面，政府法律顧問的結論依舊是，以色列未違反國際法。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦

領完年終想立刻走人！她卡交接期求解 網曝提離職最佳時機

博通財報亮眼股價仍重挫11%！AI熱潮動搖科技股全面走弱