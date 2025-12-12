《路透》：日本央行在下周政策會議上 可能承諾進一步升息

日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）。 圖：翻攝自 X @blckchaindaily

[Newtalk新聞] 根據《彭博》、《路透社》等外媒報導指出，日本央行（BOJ）下周可能會承諾調升政策利率，但會強調是否進一步升息，將取決於日本經濟對每次升息的反應。這是自今年一月以來首次重啟升息週期。

《路透社》引述三位熟悉日本央行（BOJ）的消息人士指出，在日銀總裁植田和男日前暗示將升息後，市場幾乎消化了 12 月 18日、19 日會議上將利率自 0.5% 上調至 0.75% 的可能性。日經指數今（12）日收漲 1.37% 或 687.73 點，至 50,836.55 點；日圓兌一美元也貶 0.17%，至 155.83。

此次升息幾近板上丁丁

目前，市場聚焦於日本央行在利率達到「既不刺激、也不抑制經濟成長」的中性利率水準前，究竟利率能上調到多高。東海東京證券（Tokai Tokyo Securities）首席債券策略師 Kazuhiko Sano 在回覆《彭博》的調查中寫到：「這次升息已板上釘釘。重點在於是否會調整中性利率的觀點。」

有消息人士向《路透社》表示，雖日本央行內部可能在調整其對「政策利率與中性水準差距」的估計，但鑑於中性利率難以精確預測，央行不會將這份估計，作為未來升息路徑的主要理由。並指出，日本央行未來解釋是否升息，可能取決於過去的升息對銀行貸款、企業融資狀況及對其他經濟活動的影響。

各國央行時常以中性利率作為制定政策的基準。但因中性利率無法直接觀察、也難以估算，影響它的因素（例如生產力、物價）會隨時間變化。然而，由於日本通膨率已連三年多超過 2% 的目標，但日本的實際借貸成本仍為負值；有消息人士指出，日本央行下周可能會強調這點，以證明進一步升息的正當性。

日銀還有再升的空間？

儘管日本利率水平遠低於許多國家，但將政策利率上調至 0.75%，將是 30 年來最高。而先前，日本央行曾預估中性利率的區間約為 1%～2.5%。

一位消息人士表示：「日本的實際利率非常低，這使日本央行有理由分階段持續升息。」另有兩位消息人士也表達了類似的觀點。由於未獲授權公開談論此事，這些消息人士要求匿名。據《彭博》報導指出，經濟學家對於本輪升息周期的終端利率中值，預測升至 1.25%，這意味著，許多人預計在下周升息後，可能還有兩次升息。

不過，日本央行前首席經濟學家龜田誠作表示，隨著利率接近中性水平，日本央行在升息上可能會比以往更加謹慎。

