《路透》曝吳志中為「台灣之盾」密訪以色列 外交部：台以共享民主價值

外交部政務次長吳志中。（資料照）

《路透社》引述多位消息人士獨家披露，台灣積極尋求國防合作，外交部政務次長吳志中近期祕密前往以色列訪問，此前相關行程並未公開，疑與打造「台灣之盾」有關。有關吳志中是否訪以，外交部沒有評論，僅表示台灣與以色列共享自由民主價值，持續務實推動經貿、科技、文化、青年及教育等領域互惠交流合作，鼓勵雙邊人員交流，並樂見更多互利互惠的合作。

外交部長林佳龍今（11日）在臉書分享，在外交部接見以色列國會印太小組主席泰勒（Ohad Tal），並歡迎他出席首次移師台灣舉辦的「耶路撒冷祈禱早餐會」（Jerusalem Prayer Breakfast）。

林佳龍提到，台灣和以色列同樣身處充滿挑戰的地緣政治環境，也都非常重視信仰與多元社會的共存，近期雙方在民間交流以及國會關係方面非常密切，泰勒主席長期在以色列國會推動友台行動，也計畫在接下來的國際場合持續為台灣發聲。

林佳龍透露，近期國經協會將組團訪問以國，期待未來在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動，「在國際局勢動態之際，越是艱困的時刻，越需要團結」，會持續和包括以色列在內的民主盟友攜手，為建構更安全的世界努力，為區域繁榮貢獻心力。





