路透：為吸引中國買家 俄液化天然氣價格大砍3、4成

（中央社倫敦／新加坡19日綜合外電報導）路透社報導，自8月以來，俄羅斯液化天然氣生產商諾瓦泰克公司已將「北極液化天然氣2號」（Arctic LNG 2）計畫中受制裁的天然氣價格大砍3到4成，以吸引中國買家。

路透社援引知情人士的話說，美國和歐洲對俄國這項價值210億美元計畫祭出若干最嚴厲制裁，而這些交易打破了俄羅斯所面臨的商業僵局。

華府正試圖切斷俄羅斯的石油與天然氣收入來源，美國總統川普正逐步對莫斯科施加更多壓力，以結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，白宮也揚言要對持續購買俄國能源的國家採取行動。

作為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的長期盟友，中國反對西方制裁。

然而，要打擊違反制裁的中國實體可能並不容易。華府與北京上個月才達成脆弱的貿易戰休戰協議，一名業界高層表示，執行這些措施恐危及美國希望與中國達成液化天然氣協議的雄心。

●砍價吸引中國買家

諾瓦泰克公司（Novatek）2023年12月開始在工廠生產液化天然氣，但到今年8月前，始終無法賣出任何貨物。諾瓦泰克8月大幅降價後，首次成功向中國買家出售貨物。諾瓦泰克公司由普丁最親密盟友共同持有。

知情的業界消息人士指出，諾瓦泰克在8月28日交付首批貨物，售價比每百萬英熱單位（mmBtu）11美元（約新台幣346元）的亞洲基準液化天然氣價格低了3至4美元（約新台幣94元到125元）。

另一名知情人士透露，自8月以來，諾瓦泰克共交付了14批貨物，中國買家持續享有約30%至40%的大幅折扣。

這意味每批貨物以2800萬至3200萬美元（約新台幣8.8億元到10億元）出售，遠低於其超過4400萬美元（約新台幣13.8億元）的市場價值。

路透社目前無法確定參與購買的中國企業有哪些。

諾瓦泰克並未回應路透社的置評要求。

●美未落實制裁

諾瓦泰克2023年12月啟動北極液化天然氣2號計畫，美國前總統拜登不久後便對其與相關實體及船舶祭出具體制裁，並阻礙俄羅斯獲取Arc7破冰船隊，以削弱其全年交付的能力。

川普將結束俄烏戰爭列為外交政策優先事項，為迫使莫斯科回到談判桌，美國持續擴大對俄羅斯能源制裁範圍，並敦促盟友跟進，甚至警告印度等俄國能源買家可能面臨高額關稅。

儘管如此，美國至今仍未對參與採購北極液化天然氣2號貨物的中國企業採取懲罰措施。

哥倫比亞大學（Columbia University）全球能源政策中心研究員柯博（Anne-Sophie Corbeau）說：「美國正在施壓盟友停止向俄羅斯購買天然氣或液化天然氣，自己卻沒有落實對北極液化天然氣2號的制裁。」

兩名北京業界高層人士指出，中國政府已批准這些採購案。被問及政府是否就進口提供指導、或是否擔憂美國可能對此施制裁時，中國外交部發言人辦公室未正面回應，但重申中方反對單邊制裁和長臂管轄，並稱中俄能源合作是正常的經貿活動。

●北海成為中國進口俄液化天然氣專用接收站

在今年8月前，北海這個中型接收站一直用於進口來自多國的天然氣，包括2024年進口的8批美國液化天然氣。

消息人士透露，自8月以來，中國國家石油天然氣管網集團已拒絕其他公司使用北海接收站，使其實質上成為俄羅斯天然氣的專用入口。

英國政府今年10月對北海接收站實施制裁。

中國國家石油天然氣管網集團未回應置評請求。

更複雜的是，川普一再將美國能源出口納入貿易談判，作為減少關稅負擔的籌碼，還多次表達希望向中國出售更多液化天然氣。

一名西方能源業主管向路透社表示，美國會發現執行制裁難度很高，因為制裁中國國家石油天然氣管網集團的同時，也會阻礙美國對中國的天然氣銷售。

鑑於美中貿易戰所加徵的關稅，中國自今年2月起即未進口任何美國液化天然氣。（編譯：劉文瑜）1141119