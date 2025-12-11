《路透》獨家：外交部次長吳志中密訪以色列 疑與打造「台灣之盾」有關

外交部政務次長吳志中近期祕密前往以色列訪問，此前相關行程並未公開。（本刊資料照）

《路透社》引述多位消息人士獨家披露，在台灣積極尋求國防合作之際，外交部政務次長吳志中近期祕密前往以色列訪問，此前相關行程並未公開。

儘管受限於中國壓力，台灣與以色列並無正式外交關係，但3名知情人士指出，吳志中的訪問發生在最近幾週，其中2人稱就在本月。此舉凸顯台灣與以色列的交流層級正在提升。

台灣視以色列為重要的民主夥伴。自去年10月哈瑪斯襲擊事件後，台灣便持續表達對以色列的堅定支持。由於台灣面臨中國的軍事威脅，與以色列在區域衝突上的處境有相似之處，因此將其國防經驗視為重要參考。

報導指出，訪問內容可能觸及台灣借鑒以色列「鐵穹」系統概念所發展的「台灣之盾」（T-Dome）多層次防空系統。總統賴清德已於10月國慶演說公開宣布打造這項系統。

外交部長林佳龍上月曾表示，台灣和以色列「在技術和國防方面有互相學習和一些互動」。「台灣之盾」系統旨在整合現有如美製愛國者飛彈和國造天弓飛彈等，建立更有效率的「感測器到射手」機制。

對於吳志中是否訪問以色列，台灣外交部婉拒評論，僅表示台以雙方「共享自由與民主的價值」，並將持續在經貿、科技與文化等領域推動「互惠互利的交流與合作」。以色列外交部則未回應置評請求。

吳志中曾任駐法代表，是台灣在國際舞台上重要的推動者。在這次祕密訪問前，他最近一次公開行程是11月19日出席柏林安全會議。

