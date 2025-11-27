路透：紐西蘭最大軍艦奧特亞羅瓦號 本月稍早通過台海

路透社今天(27日)報導，紐西蘭國防部長柯林斯(Judith Collins)證實，紐西蘭海軍最大軍艦「奧特亞羅瓦號」(HMNZS Aotearoa)本月稍早罕見穿越台灣海峽。這是繼去年9月以來，紐西蘭海軍再次經由台海航行。

柯林斯指出，奧特亞羅瓦號於11月5日從南海經由台灣海峽，駛往北亞地區。她說，此次航行符合國際法，「包括行使『聯合國海洋法公約』(United Nations Convention on the Law of the Sea)所保障的航行自由權利」。據悉，該艦為一艘補給艦，這趟任務先前未曾公開報導。

廣告 廣告

一名知情人士透露，奧特亞羅瓦號通過台海時，遭到中國海軍追蹤與尾隨，中國戰機甚至進行了模擬攻擊。

紐西蘭軍艦通過台海期間，適逢我國防部11月6日偵獲解放軍以殲-16戰機、無人機等20架次，對台海周邊進行「聯合戰備巡邏」，其中13架次逾越中線及其延伸線，對台海和西南空域進行騷擾。

我國防部在一份聲明中指出，軍方「全面掌握區域內所有軍事活動，並適切因應，以確保國防安全」。中國國防部則沒有回應置評請求。

紐西蘭海軍去年9月也曾在澳洲軍艦伴隨下穿越台海。更早之前的航行則發生在2017年。

紐西蘭國防軍上個月表示，奧特亞羅瓦號計劃參與聯合國制裁北韓任務，地點為日本周邊。

如同多數國家，紐西蘭與台灣沒有正式外交關係，但台灣視紐國為重要的民主夥伴，雙方在彼此首都都設有辦事處。

紐西蘭也是與台灣簽訂自由貿易協定的兩個國家之一，另一個是新加坡。

美國軍艦每隔幾個月就會通過台海，加拿大和英國等美國盟友偶爾也會進行穿越。北京一直對這些行動感到憤怒。