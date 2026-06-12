路透：美伊和平協議最快14日在日內瓦簽署

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美國總統川普。（圖／美聯社）





自今年2月底爆發的美國與伊朗波灣戰爭，有望迎來和平曙光。消息人士指出，美國與伊朗最快將於本週日（14日）簽署停戰備忘錄，目前「日內瓦」被視為最有可能的簽署地點。雙方正積極於週六前敲定最終措辭，預計將由美國副總統范斯（JD Vance）與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammed Baqer Qalibaf）共同簽署。

川普喊「偉大和解」 草案傳滿足伊朗多項訴求

據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）週四（11日）在白宮向記者表示，「我們剛與伊朗達成了一項偉大的戰爭和解。」並宣布取消對伊朗的新一波打擊行動。然而，根據伊朗官員透露的協議條件，德黑蘭當局似乎獲得美國讓步，而川普除了換取伊朗重新開放因2月衝突而封鎖的「荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」之外，似乎並未取得太多額外進展。

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伊朗高層消息人士向《路透社》證實，該草案將豁免對伊朗石油的制裁、解凍數十億美元的伊朗資金，並要求在所有戰線上全面停火，其中更明確包含「終止在黎巴嫩的戰鬥」。此外，棘手的核武問題將被擱置至未來的談判中處理（美方盼確保伊朗不發展核武；伊朗則堅稱無此意圖）。

伊朗《梅爾通訊社》（Mehr）更進一步報導，美方甚至承諾自伊朗周邊撤軍，且美國及其盟友必須提出至少價值3,000億美元的伊朗重建計畫。

荷莫茲海峽將重啟 油價回落、股市大漲

在川普發表達成協議的聲明後，全球市場隨即迎來慶祝行情。全球股市在週五（12日）全面反彈上漲，國際油價則應聲下跌，歐洲早盤的布蘭特原油價格跌幅甚至超過2%。儘管自4月停火協議破局後，近日美伊雙方又經歷了數天的猛烈交火，但市場對於緊張局勢有望降溫感到欣慰。

川普強調，「協議一簽署，海峽就會正式開放。這可能會很快，非常快，甚至就在這個週末的歐洲。」他並補充副總統范斯將出席簽署儀式。當被問及伊朗最高領袖哈米尼（Mojtaba Khamenei）是否已批准該協議時，川普回應，「據我了解，答案是肯定的。」

高油價重創支持率 停火協議恐惹惱以色列

儘管和平協議在望，當地緊張局勢依然未歇。美國官員證實，週四美軍才剛擊落了兩架試圖攻擊行經荷莫茲海峽商船的伊朗單向攻擊無人機；而伊朗官方媒體也指出，伊朗軍方於週五稍早再次攔截一艘試圖通過該海峽的油輪，並傳出爆炸聲響。

報導指出，這場戰爭已成為白宮的政治夢魘。隨著高昂的汽油價格引發選民強烈不滿，川普的施政滿意度正持續下滑。部分共和黨人甚至公開擔憂，若戰事持續拖延且不受歡迎，恐將導致共和黨在11月的期中選舉失去國會控制權。

此外，草案中關於「限制黎巴嫩戰鬥」的條款，對於今年2月與美國並肩開戰、卻被排除在和平談判之外的盟友以色列而言，恐怕難以接受。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室隨即發表聲明切割，強調「以色列並非與伊朗達成任何諒解備忘錄的當事國」。

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