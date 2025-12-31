路透：美司法部稱艾普斯坦檔案有520萬頁待閱 公布恐等1月底
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）路透社報導，美國司法部透露，已故性罪犯金融家艾普斯坦相關刑事調查檔案尚有520萬頁待檢閱，作業料將持續至明年1月底，使得檔案公布時間恐比國會要求的本月19日晚許多。
美國司法部上週表示，他們發現額外100萬餘份可能與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關的文件。而據路透社今天見過的政府文件，美國司法部說，其刑事司和國家安全司及美國聯邦調查局（FBI）與紐約南區聯邦檢察官辦公室共4個單位，合計將動員400名律師，在明年1月5至23日間檢閱相關檔案。
這份文件還指出，參與這項任務的機關主管為了招募律師，提供遠距工作及休假獎勵等誘因，而這些律師預計每天要花3至5小時檢閱約1000份文件。
美國國會11月18日在兩黨議員普遍支持下通過「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act），要求將艾普斯坦相關檔案全部公開，且所有文件經對犯罪被害人資訊進行保護處理後，須在12月19日前公布。
美國總統川普（Donald Trump）隔天便簽署法案並下令美國司法部公布檔案，但至今公布的資料遭到大幅遮蔽，令一些共和黨人不滿，無助在明年美國期中選舉前平息艾普斯坦醜聞對選情的威脅。
美國司法部在2019年以性販運罪名起訴艾普斯坦，同年他被發現陳屍紐約監獄，死因判定為自殺。
川普在1990年代至2000年代初期與艾普斯坦有社交往來。但川普曾表示，兩人交情在2000年代中期結束，他也從不知道艾普斯坦的性虐待行為。（編譯：張正芊）1141231
其他人也在看
一頁式詐騙廣告金主曝光 竟是14家物流公司｜#鏡新聞
許多民眾被一頁式廣告吸引下單，最後卻被騙。刑事局中部打擊犯罪中心，持續追查發現這些一頁式廣告，竟然是國內物流公司付的廣告費。警方拘提14家業者到案，他們才坦承是幫境外公司找廣告平台並且繳付2億多元費用，因此也成為詐騙案幫凶，警方依法將人送辦。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 44
推「整車行李」搭捷運遭拒載 男與站務員爆口角
台北市 / 林志純 蔡銍湣 報導 近期台北捷運不平靜，昨（30）日晚間8點多中山國小站，一名男子和站務員爆發口角衝突！原來他推了整整一推車的物品，還有一個大行李箱要搭捷運，被站務人員拒載，男子不滿大吼大叫，站務員緊急通報警方處理，看到捷運又有人鬧事，也讓民眾神經緊繃。而其實北捷針對行李大小早就有規範，民眾務必遵守，避免影響他人權益。男子VS.員警說：「哪有這種垃圾啦，(好了啦，證件先拿出來啦)。」男子情緒激動，指著站務人員破口大罵，好幾名員警就怕衝突擴大，將人團團包圍不敢大意，男子VS.員警說：「(幫我簽一下名)，我的目的就是拿東西出來而已嘛，(OK，了解了)。」男子繼續碎碎念，火氣還是不小，因為他搭捷運被拒載，行李還被暫時保管，捷運站傳來吵鬧聲，也讓民眾神經緊繃，記者蔡銍湣說：「當時男子推著一整車的行李，就堆放在捷運站的角落，結果被站務員拒載之後，(男子)不滿和站務員爆發衝突。」昨日晚間8點多，台北捷運中山國小站，男子推車載滿滿，還有一個大行李箱，放在捷運站角落，接著就離開現場，站務員依規定暫時保管，結果男子又返回站內，站務員告知需依規定領取，但行李超量拒絕載運，男子不滿爆發口角衝突，能帶多少行李搭捷運，北捷其實早有規範。長度須在165公分內，長寬高總和不超過220公分，且自行保管不妨礙他人，男子自稱要去擺地攤，行李裡有不少工藝品，警方目測沒有危險物品，就讓男子離開，民眾說：「體貼一下公務(站務)人員，因為最近大家都很敏感啊，又是這個時間。」民眾說：「不能怪捷運局任何的員工，因為他們有他們的基本原則。」大眾運輸不是私人貨車，帶太多行李不僅占空間，影響他人權益，男子無法接受大鬧捷運，敏感時刻也驚動警方到場。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 5
北車再傳突發狀況 男喊"火車出軌"在車站內四處逃竄
社會中心／莊立誠 張智凱 台北報導明天就要跨年了，台北車站又出現突發狀況！下午兩點多，一名男子搭乘板南線到北車，沿途按消防警鈴，還拿出自製的告示單，大喊〝火車出軌〞，站務人員不敢大意，隨即對他噴灑辣椒水，沒想到這名男子，卻開始在車站內四處逃竄，最後被警方壓制在地，依恐嚇公眾現行犯，移送台北地檢署。台北車站裡，一陣騷動，一名身穿卡其衣的男子，不停大聲囔囔，情緒相當激動。在手扶梯上，和站務人員你追我跑，嘴裡還說著自己要去中山站，就怕又波及其他旅客，發生傷人案，支援警力不敢大意，迅速到場，拿出辣椒水，將人壓制在地。抓人過程中所噴灑的辣椒水，導致整個空間充滿濃濃刺鼻味，不少民眾咳個不停，趕緊捂嘴住口鼻。目擊者說，他是往這邊到那邊去，到那個售票亭那邊。還有人提到，好像有個男的，他衝過去然後在那邊，我們也看不清楚。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）事發就在台北市中正區，週二下午兩點多，一名男子搭乘捷運板南線，前往台北車站，就在他走出車廂前，竟突然按下消防警鈴，遭到站務人員制止後，不聽勸，還二度按鈴。過程中，男子激動咆哮，大聲呼喊，還說自己要去中山站，甚至拿出自製的告示單說〝火車出軌〞，疑似想製造恐慌。鐵路警察局臺北分駐所長洪金德表示，台北車站地下三樓三鐵共構處，有民眾大聲咆哮，本分局員警獲報，立即趕往現場，因該男子於捷運站內，任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，經台北捷運站員制止不聽，遂對其噴灑辣椒水制止。台北車站再傳意外事件。（圖／翻攝畫面）1219的攻擊事件，才剛發生不久，如今台北車站再傳意外事件，讓警方和乘客，全都繃緊神經。原文出處：跨年前一天不平靜！北車再傳突發狀況 男喊「火車出軌」遭站務員噴辣椒水 更多民視新聞報導嫌公車聊天吵遭情侶嗆"去包車" 婦人揚言要殺人!嫌講話聲音太大被情侶反嗆 41歲女1句殺了妳被告恐嚇紅衣女在捷運大喊「不准開」乘客嚇瘋 高雄警持盾牌急奔現場民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
三中案二審！馬英九仍無罪 僅蔡正元有罪｜#鏡新聞
前總統馬英九等人因涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，高等法院今天（12/31）判決上訴駁回，認為檢察官所提證據不足，對此高檢署表示，將研議提起上訴。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 3
苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發
苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
三重男違規過馬路遭罵 「當街趴引擎蓋」被甩飛｜#鏡新聞
新北市三重區，昨天(29日)發生一起行車糾紛，一名31歲的王姓男子，當時載著友人在等紅燈，卻突然被違規穿越道路的林姓男子嚇壞，於是打開車窗外大罵，違規的林男不滿，上前理論，為了拒絕王男駕車離開現場，他直接趴在王男小客車的引擎蓋上，畫面相當誇張。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半
政治中心／綜合報導前總統馬英九捲入的三中案，2025年最後一天，二審判決維持一審見解，宣告無罪，回溯事件是在2005年，馬英九任國民黨黨主席期間，涉嫌賤賣中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓，造成國民黨損害72.9億元，檢方依違反證券交易法等罪嫌共起訴多人，不過只有前立委蔡正元被依業務侵占被判3年半，高檢署將研議提起上訴。記者vs.前總統馬英九（2018.）：「（總統要不要為自己的清白說個話。）」前總統馬英九，捲入三中案，纏訟7年，2025年最後一天二審判決出爐！台灣高等法院行政庭長王屏夏 ：「維持被告馬英九等三人無罪的結論，華夏、中視、中影、中廣公司以及國民黨舊黨部大樓交易，沒有違反公開發行公司取得，或處分資產處理準則。」高院判決無罪，不過回顧整起事件，爆發在2005年，時任國民黨主席的馬英九，涉嫌低價賤賣中視、中影、中廣等黨產，造成國民黨損失72.9億元，遭民進黨團柯建銘等人2006年告發，2014年特偵組簽結，2018年檢方又重啟調查，2021年馬英九和時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，一審三人獲判無罪，但整起事件到了二審，只有當時接手中影的前立委蔡正元，被指控利用中影股權交易機會侵吞公司資產，把錢拿來付房貸、裝潢等費用，維持原判3年6個月、沒收2億3919萬元。國民黨副主席蕭旭岑：「馬前總統對高等法院的判決，表示欣慰，感謝司法的公正，感謝法官秉公審理，還他清白。」前立委蔡正元：「檢察官也完全不忌諱啊，他幾乎等於是開口講，我只要咬馬英九我就沒事，為什麼叫我咬馬英九呢，他說馬英九賤賣黨產給我，二審定讞我會堅守崗位到最後一天，跟他投降免談。」針對三中案二審判決，國民黨副主席蕭旭岑稱馬英九表示欣慰。（圖／民視新聞）蔡正元聲稱當年馬英九要他救黨產，他接手中影，還扛中影的7億債務，如今卻成了三中案唯一有罪被告，直播親上火線稱會堅守崗位，反觀被判無罪的張哲琛，律師走出法庭神情一派輕鬆。張哲琛委任律師丁昱仁：「當事人對於二審結果，感到非常欣慰，而且這也是在我們原本理想的範圍中，他非常的高興。」前立委蔡正元成為三中案唯一有罪被告。（圖／翻攝自蔡正元YT）律師黃帝穎：「全案只有中影的部分，蔡正元被判刑，這部分違反經驗法則，尤其賤賣是事實，卻無高層相關負責人來進行法律上責任的追究，那這個部分，檢察官是有權上訴，也尊重檢察官上訴的權利。」但對於這樣的結果，高檢署不服研議上訴，三中案未完待續。原文出處：「三中案」纏訟7年！馬英九二審無罪、僅蔡正元判3年半 更多民視新聞報導鄭麗文有夠扯！竟要綠營「接受九二共識迎和平」 徐國勇氣炸開嗆蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
通緝犯落網央求警陪回家一趟 臥床妻無人照顧｜#鏡新聞
花蓮警方16日抓到一名通緝犯，不過他當場哀求警方先讓他回家一趟，原來他家中還有臥床七年的妻子，警方看了相當不忍心，後續也幫忙通報里長看能不能提供協助，不過男子最後還是要入獄，為過去的酒駕案服刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
三中案二審馬英九等3人仍獲判無罪 高院：檢方證據不足證明有罪
中國國民黨前主席馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，遭檢方依違反證交法等罪起訴，一審判決馬英九、張哲琛、汪海清無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院今天判決「上訴駁回」，認為檢察官所提證據不足證明馬英九等3人有何非常規交易、特別背信、背信等犯行，因此判決無罪。可上訴。高檢署表示，將研議提起上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，也感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前 ・ 432
酒駕通緝犯被捕 「哀求回家一趟」為替癱瘓妻換藥道別
花蓮縣 / 綜合報導 花蓮縣警方巡邏時，發現一名44歲的潘姓男子形跡可疑，上前盤查發現男子是通緝犯因為之前酒駕被判刑3個月！男子拜託警察讓他回家一趟，他必須跟妻子道別也要幫妻子換藥因為妻子癱瘓7年了，他擔心他去坐牢妻子就沒人照顧，也因此他們夫妻倆才從桃園躲到花蓮生活變成通緝犯！後來,在員警的戒護下夫妻倆痛哭道別警察看了也難過。潘姓男子VS.妻子說：「我真的很擔心...。」戴著手銬，在癱瘓的妻子床前痛哭失聲，連在場員警都為之動容，因為這名潘姓男子，幾分鐘前在路上被逮。潘姓男子VS.警方說：「(大哥您好，有帶證件嗎)，沒有欸，(你身分證報一下好不好，身分證)。」男子支支吾吾講不出來，最後警方透過辨識系統，發現這名潘姓男子，其實是桃園地檢發布的通緝犯，因酒駕遭判刑3個月，但他向警方一再拜託，要再回家見妻子一面。潘姓男子VS.警方說：「我希望我可以幫我老婆先換一次藥，因為她的屁股整天了，從昨天到現在的傷口。」原來潘姓男子的妻子，癱瘓臥病在床整整7年，他一直用心照顧，但因為酒駕，無法負荷高額罰金，被判刑3個月，又擔心入獄後妻子沒人照顧，帶著妻子從桃園跑到花蓮，也因此成了通緝犯。潘姓男子VS.妻子說：「好了，不要哭，我也知道，我現在進去妳...。」潘姓通緝犯為了避免身分曝光，靠著打臨時工過活，到案時身上只剩1千多元，警方得知情況後，將個案轉介給公益團體及里長。花蓮市國興里長俞慧君說：「通報市公所，來做一個急難救助。」雖然潘姓男子躲避入獄情有可原，但違法酒駕上路，還是得依法接受處分，社福機構也將接手協助照顧他的妻子，等到他刑滿出獄兩人就能重逢。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文攻擊影片男留言「刀不夠利」 北檢火速起訴、從重量刑
這個月19日晚間，台北捷運台北車站及中山站，發生張文隨機攻擊事件，陸續也有不少民眾在臉書留言，涉犯恐嚇公眾安全罪，被警方逮捕法辦，一名林姓男子在攻擊事件發生後，於網路留言「爽！這是開始而已」等，今（31）日台北地檢署火速將林姓男子起訴，並建請法官從重量刑。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
天降滅火器！砸凹車庫.遮陽板 住戶驚：愛車險被毀
新北市 / 綜合報導 板橋一棟大樓，接連幾天半夜都傳出巨響，原來是滅火器從天而降，砸毀不少住戶的車庫或遮陽板。警方調閱監視器發現，夜班保全接連3天，跑到頂樓丟了8支滅火器，丟的時候還會刻意避開大馬路，所幸沒有砸到人。周姓保全事後供稱，因為太無聊，這個理由讓人傻眼，目前他已經被調離現職，並依社維法裁處。受災民眾曾先生說：「那個滅火器那個喔，剛好被那個(車庫梁柱)卡住，沒有掉下來，如果掉下來，我這台車放這裡，車頂就被他砸壞了。」三更半夜突然天降滅火器，直接把車庫砸出一個大凹陷，曾先生好無奈。受災民眾曾小姐說：「因為我們家被撞出一個洞怎麼會不知道，破一個洞啊還沒修理啊，先把它蓋起來因為它會下雨啊，我有叫人修理，但還是(要一點時間)，因為他砸下去結構已經被破壞了。」遮陽板上的滅火器，還差點就要穿破鐵皮砸到愛車，原來是隔壁大樓夜間保全惹的禍，這棟大樓位於新北市板橋區文化路二段上，接連幾天半夜經常傳出聲響，嚇換不少住戶，警方獲報立即趕往現場，見到員警，大樓副主委也有話想說，警密錄。社區大樓副主委VS.員警說：「目前我們所知道的是，4個滅火器被他丟擲，那有造成別人財物的損害。」副主委看完監視器畫面，氣到不行，原來是大樓夜間保全供稱太無聊，跑上頂樓，從20幾樓往下丟擲滅火器，12月27日到12月29日三天總共丟了8支，附近住戶車庫跟遮陽板多處受損，保全則被警方依社維法裁處。海山分局偵查隊分隊長陳佳良說：「本分局已通知涉嫌人到案說明，全案依違反社會秩序維護法移送新北地方法院簡易庭裁處。」據了解周姓保全丟擲時，刻意避開大馬路，滅火器掉落的位置，都在民宅頂樓或是鐵皮遮陽板上，並沒有造成人員受傷，針對這樣的個人行為，保全公司表示已經將他調離現職，住戶受損部分也會負起全數賠償責任。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
帶刀進法院! 台中婦"包放菜刀"安檢未過與警爭執
中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導台中市維安升級，各地警力戒備，沒想到竟有一名婦人，帶菜刀去台中地院，在安檢處被攔下來，婦人拒絕交出菜刀，讓法警保管，因而和法警起了衝突，轄區警方獲報，大陣仗出動13名警力到場協助，將婦人當場帶走，以社維法裁處！一位婦人帶著包包在過法院安檢門時，被發現有違禁品，法警查出，造成安檢異常的東西，竟然是一把菜刀。婦人聲稱是要來法院的郵局，但是來郵局為什麼要帶刀呢？警方立刻查驗身分，確認帶刀動機。大批警力帶著盾牌趕到，團團圍住婦人，就怕她持刀傷人傷己，先將婦人帶回派出所再說。婦人攜帶菜刀進入法院，在安檢處被警方攔下來。（圖／民視新聞）事發時間就在31日上午11點多，當時法院內，人來人往，有人去開庭有人去郵局，也有人坐在桌椅區看書，一切就如往常，然而一名婦人側背包過安檢時，查出菜刀，還跟法警大聲吵起來，最後被大批警力帶走。聲源：臺中地院行政庭長黃玉琪：「法警勸說其不要攜帶刀械等危險物品到法院，該名婦人不聽勸說，而發生口角衝突，本院法警室立刻通報轄區警察機關派員處理。」台中第一分局西區派出所長蔡明松：「率13名警力，並攜帶警棍臂盾等裝備到場處理，經了解楊女稱是因為朋友，欲教其切菜而攜帶，全案訊後依違反社會秩序維護法，函請臺中地院簡易庭裁處。」法院門口有公告，明定不得攜帶危險物品。（圖／民視新聞）66年次楊姓女子，不是去法院開庭，卻因為帶刀去法院，搞得自己也要去簡易庭開庭。提醒民眾，進入法院務必配合安檢規定，不要攜帶危險物品，否則如果被查出來，又不願被保管物品，警方也只能依法究辦，維護公眾安全！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：婦人法院安檢未過包裡「竟放菜刀」 與警爆爭執！遭帶回以社維法裁處 更多民視新聞報導追不到垃圾車慘摔! 台中男"含恨一天"亮刀追砍清潔員買賣糾紛爆砍人! 男持球棒攻擊 慘遭「開山刀反擊」2人被逮台南驚傳砍人案! 工程分包糾紛 男子當街持刀揮砍民視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
影/屏東警圍捕槍手遭衝撞！ 連轟42槍制伏畫面曝光
屏東縣警方30日上午，在南州鄉一處牧場圍捕持有非法槍彈的李姓男子，過程中李嫌駕車衝撞警方車輛企圖逃逸，警方在危急情況下連開42槍反擊，最終迫使車輛失控撞牆，成功將李嫌逮捕。不過在逮捕行動中，有3名員警受傷，所幸嫌犯與警方人員均無生命危險。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
三中案纏訟7年 台高院判決馬英九等5人無罪、僅蔡正元有罪
前總統馬英九、前中投董事長張哲琛、總經理汪海清等人被控於2005年12月廣電法規定的時限前，未退出媒體經營時，賤賣中視、中廣、中影股權與國民黨部舊大樓等黨產，一審判決馬英九等人無罪，僅前立委蔡正元遭判刑3年6月。全案經檢方再上訴，台灣高等法院今早（31日）作出判決，馬英九等人仍無罪，雖可依「速審法」規定讓馬等人無罪定讞，但台灣高檢署已表示研議提起上訴。至於被告蔡正元則維持有罪判決。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職
社會中心／黃恩琳、鄭國陽 新北報導新北市中和警分局偵查隊一名許姓小隊長，休假期間，宿醉開偵防車，跑去萬華區買楊桃汁解渴，經過華翠橋端時，遭台北市保安警察大隊攔檢，酒測值超標，移送偵辦，涉嫌酒駕的小隊長，遭從重記2大過免職，中和分局長也自請加重記過處分。剛下橋就遇上警方臨檢，一開窗，警方就聞到車內傳來濃濃酒氣。酒測值超標，而且酒駕的還是一名偵查隊小隊長。中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）原來小隊長前一晚，開著偵防車，晚上獨自外出吃宵夜，疑似小酌後，再醉醺醺回到隊上睡覺，第二天中午再開偵防車，準備前往萬華買楊桃汁來喝，行經華翠大橋北市匝道口時，遭到員警攔查，進行酒測後，測值高達0.63，移送偵辦。根據了解，這名51歲許姓小隊長是警員班144期畢業，從警30年，2015年開始擔任偵查隊小隊長，19號他參加完分局常訓打靶後，私自扣下偵防車鑰匙沒還，晚間10點多獨自外出吃宵夜，喝了不少高粱，雖然後面休息了12小時，但因為體內酒精還沒代謝完，覺得口很渴，所以強行開偵防車涉嫌酒駕。中和分局小隊長酒駕遭免職（圖／中和分局）分局長陳宇桓表示，許員犯罪事實明確且影響警譽重大，隨即召開考績會並報請一次二大過免職，另本人因管理疏失，亦同時自請加重記過處分，以展現本分局整飭風紀決心。小隊長遭記2大過將免職，中和分局長則自請記過處分，警察知法犯法，恐怕已經影響警譽。原文出處：休假警偷開偵防車闖禍了！ 中和分局小隊長酒駕遭免職 更多民視新聞報導涉嫌藏匿「傅崐萁管家」 名律師張睿文下場出爐51歲中和警酒駕「還開公務車採買」！慘遇友軍下場曝光趙少康認罪了！726大罷免亮票「求輕判」 宣判日期出爐民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
毒工廠藏金紙店！ 警破門逮4嫌 5501咖啡包堆成山
彰化警局接獲線報，一對高姓兄弟用金紙店當掩護，半夜就變成毒品分裝場，把毒品賣到KTV、舞廳，警方趁深夜破門攻堅，逮到4名嫌犯，查扣五千多包 毒品咖啡包，市價超過2百萬元，數量也破「單一毒品案的紀錄，堪稱歷年最多，堆成一座「毒品山」。 #毒工廠#毒品咖啡包#金紙店東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
屏東槍砲嫌拒捕撞警! 警連開42槍圍捕 驚險畫面曝
南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導屏東警方圍捕非法持有槍彈的嫌犯，由於嫌犯狡猾，之前曾多次逃脫，警方這次圍捕時，計畫周詳，連開42槍，嫌犯雖然沒有開槍，數度要開車衝撞圍捕員警，逃離現場，最後還是不敵優勢警力就逮，驚險畫面今天曝光，一起來看看。嫌犯遭到好幾名員警團團包圍還不就範，居然選擇強勢倒車要突破重圍。（圖／民視新聞）嫌犯遭到好幾名員警團團包圍還不就範，居然選擇強勢倒車要突破重圍。員警趕緊閃躲，現場槍聲四起，雖然嫌犯成功逃出牧場，最後還是自撞橋墩受困車內。員警持警棍強勢破窗逮人，最終將嫌犯拖車車外壓制。發生在屏東東港驚險的警匪槍擊案，警方連開42槍阻止嫌犯衝撞。汽車車身留下數十個彈痕，汽車玻璃也全都碎裂。屏東東港分局副分局長郭峻宏說，本案除查獲李嫌持有非法槍彈外，並起獲毒品等贓證物，全案移送屏東地檢署偵辦。擔心他火力強大，全副武裝進行攻堅，甚至衝鋒槍就直接背在身上。（圖／民視新聞）３5歲李姓槍砲嫌犯相當狡猾，2個月內圍捕3次都被他逃掉。警方這次擬訂詳細計畫，擔心他火力強大，全副武裝進行攻堅，甚至衝鋒槍就直接背在身上。屏東東港分局偵查隊長葉憲威說，知道他可能攜帶槍械所以重裝備，才會特別帶槍枝，來的時候除了槍還每個人都有穿防彈衣，還有帶盾牌。儘管遭到嫌犯頑強抵抗，還有三名員警在圍捕過程中受傷，但還好最後還是成功逮到人。警方除了要釐清槍枝來源，還要清查嫌犯是否有其他共犯。原文出處：驚險畫面曝！ 屏東槍砲嫌拒捕 警連開４２槍攻堅圍捕 更多民視新聞報導新北男子社群PO「張文祭奠」喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾下場出爐屏東傳槍響！槍砲案男拒捕 警開10多槍逮人國中生搭車睡著了 被載回客運總站關車上民視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
茗香園老闆涉洗錢259億 千萬保時捷今遭拍賣
知名茶餐廳「茗香園冰室」，和宵夜名店「東引快刀手」兩名負責人，涉嫌利用非法第三方支付平台「HEROPAY」，替國外線上博弈集團洗錢，警方清查，洗錢高達259億元，他們也賺進超過5億元的手續費。目前共逮捕35人，並查扣主嫌名下的千萬房產，還有保時捷名車，其中保時捷在今天(30日)上午，由士林分署以865萬拍賣出去。東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
警破假檢警詐騙案 9銀髮族遭詐8千萬｜#鏡新聞
刑事局最近破獲一起假檢警詐騙案。詐騙集團謊稱長輩涉及刑案，必須將現金全都交給假檢警保管，直到現金都被騙光，再引導長輩將不動產全都變賣，詐騙手法就像是地面師，非常惡劣。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話