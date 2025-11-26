路透：美國推動28點和平方案 俄羅斯10月提交文件為藍本

路透社今天(26日)報導，據3位知情人士透露，上周公布、受到美國支持的28點和平計劃，關鍵的制定依據是俄羅斯於10月份提交給美國政府的一份文件。

消息人士稱，俄羅斯方面於10月中旬與美國高級官員分享了這份文件，其中概述了莫斯科對於結束俄烏戰爭的條件。在此之前，美國總統川普(Donald Trump)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在華盛頓舉行了峰會。

這份文件屬於非官方文件，在外交術語中被稱為「非正式文件」(non-paper)。其中的措辭與俄羅斯政府先前在談判桌上提出的相同，包括已經被烏克蘭拒絕的條件，例如割讓烏東地區的大片領土。

這是首次證實，該文件是28點和平計畫的關鍵依據。路透社於10月率先報導這份文件的存在。

美國國務院以及俄羅斯和烏克蘭駐華盛頓大使館均未回應置評請求。

白宮沒有直接評論這份非正式文件，但引用了川普的說法稱，對和平計畫的進展持樂觀態度。

川普寫道：「為了最終敲定這項和平計劃，我已經指示我的特使魏科夫(Steve Witkoff)在莫斯科會見(俄羅斯)總統普丁(Vladimir Putin) ，與此同時，美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)也將與烏克蘭方面會面。」

目前尚不清楚，川普政府為何決定依據這份俄羅斯文件，以及多大程度根據該文件來制定出28點和平計畫。消息人士稱，一些審閱過該文件的美國高級官員認為，莫斯科提出的要求很可能會被烏克蘭斷然拒絕，包括國務卿盧比歐(Marco Rubio)。

「俄羅斯願望清單」

這些消息人士稱，在俄方提出這項文件後，盧比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)通話，對該文件進行討論。

自美國媒體Axios上週首次報導這項和平方案以來，美國官員和國會議員的質疑聲音日益升高，許多人認為，該計畫只羅列出俄羅斯的立場，而非一項認真的和平計畫提案。

儘管如此，美國仍向基輔施壓，警告如果烏克蘭不簽署該計劃，美國可能會切斷軍事援助。

該計劃至少有一部分是在上個月川普的女婿庫許納(Jared Kushner)、特使魏科夫(Steve Witkoff)和「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)負責人德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)在邁阿密舉行的密會中所制定。路透社報導，2位知情人士透露，美國國務院和白宮內部鮮少有人事前知道這次密會。

彭博社(Bloomberg)25日報導稱，魏科夫曾針對普丁應如何與川普對話，向普丁外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)提出建議。彭博社取得的通話記錄揭露了，早在10月14日，烏鄂夏柯夫和魏科夫就曾暗示過一項可能的「20點計畫」。

全球強烈反對 28點和平計劃刪親俄條款

美國提議的和平方案在華府和歐洲引發震盪，引發了橫跨三大洲的一系列外交斡旋。根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，最初版本的和平計畫已經經過巨大修改，在美烏高級官員會談後，最初的28點和平計畫其中有9項已被刪減。

一個由跨黨參議員組成的美國國會小組表示，盧比歐曾告訴他們，28點和平方案並非美國的計劃，而是俄羅斯的願望清單。儘管白宮和國務院強烈否認盧比歐曾如此描述這項計畫。

在隨後的討論中，包括盧比歐在內的美國高級代表團在日內瓦與歐洲和烏克蘭官員會晤時，同意刪除或修改該計畫中一些最親俄的條款。

烏克蘭官員25日表示，他們支持修改後的和平協議框架，但強調最敏感的問題，尤其是涉及割讓領土問題需要在澤倫斯基和川普可能舉行的會面中解決。(編輯：陳士廉)