路透：美國施壓基輔接受「終戰框架」 要求放棄領土與縮減軍力

美國已向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發出明確訊號，希望基輔接受一份由華盛頓起草的「終戰框架」，內容包括烏克蘭需放棄部分領土、裁減武裝部隊規模，以及其他讓步條件。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 《路透社》報導指出，美國已向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發出明確訊號，希望基輔接受一份由華盛頓起草的「終戰框架」，內容包括烏克蘭需放棄部分領土、裁減武裝部隊規模及其他讓步條件。兩名知情人士透露，美國希望基輔接受方案中的「主要核心內容」。

報導評論，此一框架若成真，將對烏克蘭構成重大挫折。俄羅斯軍隊在烏東地區持續推進，加上澤連斯基政府近日爆發貪腐醜聞，烏國議會已於週三罷免能源部與司法部兩名部長，使基輔面臨更大政治壓力。

白宮目前拒絕對報導內容置評。但美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在社群平台 X 發文指出，美國「將持續根據衝突雙方的意見，發展各種可能的結束戰爭方案」。

魯比歐表示：「要終結如此複雜且致命的戰事，需要嚴肅且務實的想法交換，而持久和平必然要求雙方做出困難但必要的讓步。」

一名烏克蘭高級官員透露，基輔只收到「訊號」，得知美國已與俄羅斯討論某些和平方案，但烏克蘭並未被邀請參與任何草案制定。澤連斯基周三（19 日）在土耳其與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會晤後，並未正面提及美方框架，但強調美國在終止戰爭上的「領導角色」不可或缺。

澤連斯基在 Telegram 表示：「要停止流血並達成長久和平，我們需要所有夥伴協調合作，而美國的領導力必須保持強而有效。」他更直言，唯有「美國與美國總統川普」具備足夠力量，讓戰爭真正結束。

消息曝光後，市場解讀為，川普政府加速推動終戰，使烏克蘭公債價格創下數月以來最大漲幅。儘管如此，俄羅斯方面始終未鬆口任何立場。俄羅斯總統普丁仍堅持的條件包括：烏克蘭放棄加入北約、烏軍撤出俄方宣稱已「併入」俄羅斯的 4 個烏克蘭州份、烏克蘭則重申絕不接受這些要求。目前，俄軍控制約 19% 的烏克蘭領土，並持續推進，同時加強打擊烏國的能源設施，令該國冬季前線部隊壓力漸增。

