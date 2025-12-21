路透：美國正在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）官員今天告訴路透社，美國海岸防衛隊正在委內瑞拉附近的國際水域追緝一艘油輪。如果這次行動成功，將是本週末以來第2起、近兩週內第3起類似行動。
報導指出，一位美國官員表示：「美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）正積極追緝一艘受到制裁、屬於黑暗艦隊（dark fleet），並參與委內瑞拉規避制裁活動的船隻。該船懸掛偽造旗幟，已被發布司法扣押令。」
另一位官員指出，這艘油輪正受到制裁，不過迄今尚未被登船檢查。官員補充，可能有多種攔截形式，包括船隻或飛行器接近目標船舶進行監控。
不願具名的這些官員未透露行動具體地點，也未說明追緝的是哪艘船。白宮今天未立即回應置評請求。
總統川普上週宣布，對所有受到制裁的油輪進出委內瑞拉實施「封鎖」。
川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施加的壓力行動包括在區域內升高軍事部署，以及在這個南美國家附近的太平洋和加勒比海對被指控運毒的船隻執行20多次軍事打擊。這些攻擊至少已造成100人死亡。
白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天在電視專訪中表示，被扣押的前兩艘油輪是在黑市運作，並且為受制裁國家提供石油。
他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「所以我不認為，美國這邊民眾需要擔心這些船被扣押會導致油價上漲。這只是幾艘船，而且都是黑市船隻。」
不過一位石油交易員告訴路透社，22日亞洲巿場恢復交易時，這些扣押行動可能導致油價略微上漲。（編譯：何宏儒）1141222
其他人也在看
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 54
憲判結果惹議！劉靜怡狠酸憲法法庭 葉慶元讚：有良知
謝銘洋等5名大法官19日作出114年度憲判字第1號判決，宣告《憲訴法》修正條文違憲無效，引起輿論譁然。前大法官被提名人、台大國發所所長劉靜怡開酸「5/15=1/3=more distrust accumulated」；律師葉慶元表示，「劉教授也是深綠，但是，是有良知的。」中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 44
感恩從政50年席開172桌 王金平：盼冬至後政治更安定
前立法院長、「公道伯」王金平今（21）日在高雄舉辦從政50年感恩餐會，席開172桌、湧入逾2千嘉賓、場面熱絡；王金平祈願，希望冬至過後，國人更安全、政治更安定、兩岸更和平。高齡84歲的王金平自1975年起連續擔任13任立委（含全國不分區），是中華民國憲政體制史上最資深立委，歷經嚴家淦、蔣經國、李登輝自由時報 ・ 15 小時前 ・ 79
修《憲訴法》搞「國會至上」！ 大法官尤伯祥「萬言書」：不能坐視立法院擴權
憲法法庭昨（12/19）宣告立院藍白版的《憲訴法》修正條文違憲，大法官滿血復活。大法官尤伯祥更撰寫協同意見書，指3名退席大法官見解限於「循環論證」謬誤，痛批立院修法侵害大法官職權及司法獨立，想不修憲實質廢除大法官職掌的違憲審查制度，直指這是立院翻修《立法院職權行使法》後再次擴權，對民主憲政秩序造成的威脅更甚。「不能繼續束手坐視，大法官勇於擺脫桎梏行使職權，是唯一出路。」太報 ・ 1 天前 ・ 585
媒體抨蔡宗珍「不適任大法官」 劉靜怡嘆又是抹黑老手法：各位去年可是在吹捧國會改革
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正案無效，而另外3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美則持反對意見，提出法律意見書批評憲法法庭未依法組成，欠缺作成判決審判權限，屬於無效判決。而曾被提名大法官的學者劉靜怡對此提到，有媒體報導開始攻擊蔡宗珍，怒批「不覺得這樣的招數太超過也太蠢笨嗎？」劉靜怡在臉書貼出一篇報導，其中提到蔡宗珍是公法背景出身，但當初前總統蔡英文......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 12
3大法官癱瘓憲法法庭 前高分院院長黃瑞華：應送自律、追究責任
立法院國民黨、民眾黨立委去年聯手強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭19日宣判憲訴法修正案違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以復活。擔任法官40年、已退休前台南高分院院長黃瑞華受訪表示，三位拒絕評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，癱瘓憲法法庭已違反法官倫理，應送自律處理，甚至自由時報 ・ 1 天前 ・ 231
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，藍白19日提案要彈劾總統賴清德，狂喊反獨裁、反專制。對此，律師賴瑩真分析彈劾不可能通過並揭穿藍白「最終盤算」，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。賴瑩真直言：「看到了嗎？這才是他們想要的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 286
張文曾任空軍 同袍爆「擺爛刻意酒駕」遭汰除
從張文犯案前的監視器就能發現他的打扮和武器都充滿軍事色彩，原來他曾是當過空軍志願役，負責無線電架設工作，但同梯弟兄卻透露張文軍中人緣不太好，甚至常鬧事，也曾自己上過退伍報告，因此他懷疑張文為了被汰除，刻意布局酒駕被逮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
5大法官人數未達門檻仍作違憲判決？律師提2事怒轟「蠻幹」：賴卓專制體制共犯
憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議，其他大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美更共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。對此，律師葉慶元在臉書發文表示，民主的基本概念就是「少數服從多數」，司法院在5位......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 62
大法官硬幹掀憲政風暴 吳子嘉批：全世界沒這種事
立法院去年三讀通過《憲法訴訟法》修正案，5位大法官19日發布114年憲訴第1號判決，認定該修正案違憲且立即失效。另有3位大法官拒絕參與審理，並主張該判決因憲法法庭未合法組成而「當然無效」。媒體人吳子嘉對此表示，大法官就這樣硬幹，是全世界沒有的事。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 28
談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨＂落井下石＂
政治中心／綜合報導台北街頭發生無差別攻擊，包括總統賴清德、民進黨副秘書長何志偉等人，都接連取消原定行程，反觀國民黨主席鄭麗文，照常到宜蘭參加黨慶，只是鄭麗文致詞時，提到這起慘案，卻把事件扯到政治追殺，就連同黨的桃園市議員凌濤，前一晚發文，也將事件延伸到批評執政黨，讓不少民眾怒轟"落井下石"國民黨主席鄭麗文（左四）前往宜蘭出席黨慶活動 在台上開心吹蠟燭（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文，開心吹蠟燭，和支持者熱情合照，恐攻事件發生後，大多數政治人物都取消行程，鄭麗文卻照常出席黨慶。國民黨主席鄭麗文：「每一次發生類似的慘案的時候，我們都大聲地呼籲，但是回想過去這段時間，負責台灣治安的內政部，在忙什麼，內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，我也呼籲賴總統，不要一副心思，都不斷地放在政治鬥爭上面。」國民黨主席鄭麗文受訪談到北車攻擊事件時將矛頭扯向民進黨政府 挨轟落井下石（圖／民視新聞）鄭麗文又把炮口對準執政黨，國民黨桃園市議員凌濤，事件第一時間PO文，砲轟民進黨執政，軍用品氾濫，"馬桶商承攬軍火、賣鞋業標槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？明明檢警都還在追查重大治安事件的背後動機、細節，凌濤和鄭麗文就急於消費，製造政治對立，網友湧入怒罵「逮到機會就政治鬥爭」、「發生悲劇你還在搞對立？」、「為何這種時間還在落井下石？」立委（民）陳培瑜：「很可惜，我們看到凌濤議員，急著分化，急著製造對立，急著做出不實的指控，和錯誤的歸因，台灣人在這個時候，要更加的團結，更加穩定，我們可以共同面對所有挑戰，但我們絕對不能自亂陣腳。」國民黨桃園市議員凌濤po文遭灌爆 他竟反嗆＂可悲青鳥＂（圖／凌濤FB）面對街頭無差別攻擊，藍營狂扯政治，讓外界看見，是誰在傷口上撒鹽？原文出處：談北車攻擊事件扯政治追殺 民眾轟國民黨「落井下石」 更多民視新聞報導彈劾賴網站！中國AI設計程式碼？誰背後操作？民進黨轟鄭麗文可恥！談台北砍人案 竟瞎扯「總統忙著修理政敵」北捷血案未平！藍委遭爆集體赴中 律師：怎麼看都不正常民視影音 ・ 1 天前 ・ 47
傳多名藍委赴中！她曝：對岸會擔憂很正常
[NOWnews今日新聞]媒體報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委林思銘、翁曉玲、葉元之等人赴中，確保對台工作「沒有意外」。對此，陽明交通大學法律學者林志潔今（21）日受訪時表示，近期包...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 16
國民黨告大法官瀆職 黃國昌酸「北檢不會有動作」：司法早被搞爛
5位大法官自開憲法法庭宣告立院去年底三讀修正的憲法訴訟法違憲，國民黨將於22日告發大法官瀆職。民眾黨主席黃國昌今（12/21）表示，民眾黨團當然全力支持，但也很沉痛地跟所有台灣人民預告，「台北地檢署不會有任何的動作，放心」，台灣的司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起。太報 ・ 12 小時前 ・ 8
「5個綠色憲法獨夫」大法官宣告憲訴法違憲 黃國昌諷「小學生班會都不如」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導5名大法官決議去年底藍白兩黨聯手修正的《憲訴法》失效，民眾黨主席黃國昌今（21）日諷刺，5個綠色大法官在前天為了協助賴...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
《憲訴法》遭判違憲！凌濤狠酸：下一次「校長選舉」給予痛擊
憲法法庭19日宣告《憲訴法》修法違憲，引發軒然大波。桃園市議員凌濤痛批，我國憲法僵局已成「清德宗帝制」元年的起手式，「當萊爾校長不願受到董事會監督怎麼辦？全體師生只好起身反抗，在下一次幹部選舉、再下一次校長選舉，給予痛擊！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
憲法法庭復活！藍：將告發大法官濫權瀆職
[NOWnews今日新聞]憲法法庭昨天做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
「北捷隨機殺人」催化心理危機 精神科醫：模仿犯恐出現！
昨日傍晚5時許，捷運台北車站、中山站發生恐怖隨機攻擊事件，凶嫌張文扔擲煙霧彈、汽油彈後持刀隨機殺人，之後墜樓身亡，至今已釀成4人死亡。衛福部桃園療養院副院長、精神科醫師李俊宏指出，減少不必要的曝光與敘事放大，是目前少數具實證基礎、且在事件初期即可實際執行的風險降低策略。他強調，避免過度報導加害者資訊，將有助於降低後續模仿的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴總統轟藍白「在野獨裁」 王金平回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導為因應《財劃法》、反年改等多項修法對國家憲政民主與財政健全的挑戰，總統賴清德12月15日邀集行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、考試院長周弘憲及副院長許舒翔等人進行「院際國政茶敘」。賴總統在會後表示，立院包含《財劃法》與《國籍法》等一系列加速推動的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，立法院前院長王金平今（21）日受訪時回應，不必評論這些問題，總之他就是希望促進國內和諧、讓政局更為安定一點。民視 ・ 13 小時前 ・ 13
《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職
立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
「行政院長不副署是煙霧彈」 黃國昌：關鍵是賴清德拒絕公布法律
行政院長卓榮泰宣布不副署立法院三讀通過、覆議失敗的《財劃法》修法，民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，行政院長不副署從頭到尾就是煙霧彈，行政、立法之間相互checks and balances（制衡）的關係，在覆議制度結束時就結束了，今天問題的關鍵是總統賴清德不公布法律。黃國昌說，行政院長不副署這件事，全台灣沒人聽得懂，副署制度在我國《憲法》本文裡面，以法律案......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 4