路透：美國準備對委內瑞拉啟動新一階段軍事行動

路透社引述4名美國官員透露，美國準備在未來幾天內針對委內瑞拉啟動新一階段的軍事行動，川普政府正加強對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府的施壓。

路透社未能確認新軍事行動的具體時間和規模，也無法確定美國總統川普(Donald Trump)是否做出採取行動的最終決定。隨著美軍近幾週來在加勒比地區部署兵力，也不斷傳出美方即將採取行動的報導。

2名美國官員表示，這項秘密行動很可能是針對馬杜洛新一輪行動的第一步。由於美國即將採取的行動事涉敏感，4名官員都要求匿名。

五角大廈將相關問題轉給白宮。中央情報局(CIA)則拒絕置評。

一位高階政府官員22日表示，對於委內瑞拉不會排除任何可能性。

這位不具名的官員表示：「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品流入我國，並將罪魁禍首繩之以法。」

委內瑞拉通信部尚未對此做出回應。

川普政府一直在評估針對委內瑞拉的各種方案，應對其所謂馬杜洛向美國提供導致美國人死亡的非法毒品。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何關聯。

2名美國官員告訴路透社，正在考慮的方案包括試圖推翻馬杜洛政權。

自2013年以來一直掌權的馬杜洛堅稱，川普試圖推翻他，委內瑞拉民眾和軍方將抵抗任何這類企圖。他也將美國的行動稱為試圖控制委內瑞拉的石油。

加勒比海地區的軍事集結已經持續數月，川普也已授權中央情報局在委內瑞拉進行秘密行動。美國聯邦航空總署(FAA)21日警告各大航空公司，飛越委內瑞拉上空存在「潛在危險」，並敦促他們謹慎行事。

在FAA發出警告後，3家國際航空公司取消了22日從委內瑞拉起飛的航班。

根據官員透露，美國計劃於24日將「太陽組織」(Cartel de los Soles)列為外國恐怖組織，理由是該集團涉嫌向美國走私毒品。川普政府指控馬杜洛領導「太陽組織」，但馬杜洛否認這項指控。(編輯：陳文蔚)