路透：美國、伊朗擬6日重啟核談判

伊朗和美國官員2日告訴路透社，兩國6日將在土耳其恢復核子談判。美國總統川普(Donald Trump)則警告，在美國大型軍艦正前往伊朗之際，如果無法達成協議可能會有糟糕的事情發生。

美國特使魏科夫(Steve Witkoff)和伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)將在伊斯坦堡會面，試圖重啟外交努力，解決與伊朗核子計畫有關的長期爭端，並消除人們對新區域戰爭的擔憂。區域外交官員表示，沙烏地阿拉伯和埃及等國的代表也將參與。

在伊朗上個月暴力鎮壓反政府示威抗議後，美國在伊朗附近加強海軍部署，使得緊張局勢不斷升溫。這也是伊朗自1979年革命以來最致命的國內動亂。

川普雖然沒有兌現他干預鎮壓行動的威脅，但他隨後要求德黑蘭在核子議題上做出讓步，並派遣一支艦隊前往伊朗周邊海域。川普上週表示，伊朗正在「認真談判」，德黑蘭最高國家安全會議秘書拉里賈尼(Ali Larijani)表示，談判正在安排中。

川普2日在白宮被記者問到協議前景時表示，談判正在進行。

川普說：「我們有船艦現在正在前往伊朗，大船，最大最好的，我們正在與伊朗談判，我們將看情況如何發展…如果我們可以找到解決辦法，那就太好了，如果我們無法，可能會有糟糕的事情發生。」

伊朗消息人士上週告訴路透社表示，川普提出了3個恢復談判的條件：伊朗濃縮鈾歸零、限制伊朗彈道飛彈計畫，以及終止對區域代理人的支持。

伊朗長期以來一直反對這3項要求，稱這是對其主權不可接受的侵犯，但兩名伊朗官員告訴路透社，該國宗教統治者認為，彈道飛彈計畫才是最大的障礙，而不是濃縮鈾。 (編輯:柳向華)