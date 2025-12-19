路透：美對委內瑞拉禁運 專家憂中國有藉口威脅台

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）路透社報導，美國總統川普決定對委內瑞拉實施局部封鎖，象徵美國急劇升高對委國總統馬杜洛施壓，但此舉也可能損害美國一大政策目標：嚇阻中國對台灣海上包圍的潛在威脅。

川普16日下令「全面封鎖」所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，此舉目的在切斷馬杜洛（Nicolas Maduro）政府主要財源。不過這項行動隨即引發外界疑慮，質疑在國際法層面是否構成戰爭行為。

報導說，在印度太平洋地區方面，軍事策劃者長久以來擔心中國可能會利用海上封鎖脅迫民主治理的台灣接受北京當局統治。儘管中國視台灣為其領土，不太可能會仰賴國際法為對台軍事行動辯護，但部分專家認為，北京當局可能藉美國封鎖委內瑞拉一事，削弱美方在國際上動員外交力量反對在台灣海峽採取類似行動的努力。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）表示：「如果美國以封鎖方式左右委內瑞拉的政治結果，中國也能以所謂的安全理由為對台採取脅迫措施辯護。」

他說：「相關法律背景不同，但在宣傳操作上確實存在機會。」他還說，國際關係中的先例不只是靠法律建立，也受敘事影響，「當華府模糊定義，會削弱自身批評其他地區脅迫行為的能力」。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究中國海權的資深研究員孔適海（Isaac Kardon）表示，北京當局希望防止美國建立全球聯盟以反對中國對台行動；國際社會對美國封鎖委內瑞拉的疑慮，將有利於中方達成目的。

孔適海說：「歸根結底，美國將嚴重損害這些規則的規範性。這對國際法制約其他行為者的公信力帶來重大打擊。」

孔適海認為，美國對委內瑞拉油輪的行動可能為中國採取類似行動打開方便之門，例如攔截運送台灣重要天然氣的船隻，「這一切都讓局勢更加混亂」。

部分專家告訴路透社，若美國海軍力量長期部署在加勒比海，也可能削弱美國的軍事戰備及應對台海危機的能力。

國際法允許戰時封鎖，但僅限於嚴格條件下。

克里夫蘭州立大學（Cleveland State University）法學院海事法專家史特里奧（Milena Sterio）表示，除非有明確證據顯示美國與委內瑞拉處於武裝衝突狀態，否則美國對委內瑞拉的全面封鎖很可能屬非法行為。

史特里奧說：「美國實施封鎖將削弱我們批評中國封鎖台灣的能力。國際法的同一套規則適用於所有國家。若美國自己在做同樣的事，卻批評他國，那就是說一套做一套。」

不過喬治梅森大學（George Mason University）台灣軍事嚇阻專家洪澤克（Michael Hunzeker）表示，他對川普此舉會損害真正重要的目標抱持懷疑態度，不太相信會影響美國在台海危機時爭取盟邦支持反制封鎖的行動。

洪澤克認為，盟邦很可能只是拿委內瑞拉作為說詞，為自身在現實政治層面上袖手旁觀辯護，「我高度懷疑這次事件會大幅改變他們評估自身利益的方式」。

白宮官員在回應路透社提問時表示：「川普總統準備動用美國一切力量阻止毒品湧入我國，並將相關人員繩之以法。」但他未提及台灣議題。

中國是委內瑞拉原油最大買家，已表態支持委內瑞拉，18日表示「反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。（編譯：盧映孜）1141219