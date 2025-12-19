路透：美對委內瑞拉禁運 恐提高中國海上封鎖台灣風險

路透社18日分析報導，美國總統川普(Donald Trump)對委內瑞拉實施部分封鎖的決定，標誌著美國對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)施壓的急遽升級，但這也可能破壞美國一項優先的政策目標：威懾防止中國可能對台灣實施海上包圍。

川普16日下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面且徹底的封鎖」，此舉旨在切斷馬杜洛政府的主要收入來源。但這項行動立刻引發質疑，即根據國際法，這是否構成戰爭行為。

廣告 廣告

在印太地區(Indo-Pacific)，軍事策畫者長期以來一直擔心中國可能利用海上封鎖，脅迫民主治理的台灣接受北京的統治。

儘管中國將台灣視為其領土的一部分，不太可能援引國際法來為其對台軍事行動辯護，但專家表示，北京可能會利用美國對委內瑞拉的封鎖，削弱美國召集國際社會在外交上反對於台灣海峽發起軍事行動的努力。

華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies, FDD)一名中國專家辛格頓(Craig Singleton)表示：「如果美國封鎖是為了改變委內瑞拉的政治走向，中國就能以所謂的安全理由為由，為其對台灣的威脅措施進行辯護。」

他說：「法律的背景脈絡不同，但宣傳機會卻真實存在。」他並補充說，國際關係中的先例不僅由法律制定，也由敘事決定。

他說：「當華盛頓模糊概念，就削弱了自己在其他地區譴責脅迫行為的能力。」

這項封鎖是美國近期軍事集結的最新舉措，此前美國已經對20多艘涉嫌運毒的船隻發動空襲，旨在向馬杜洛和其他委內瑞拉高階官員施壓。川普政府指控他們與毒犯有關。

馬杜洛指責美國此舉意在推翻他，並控制這個石油輸出國家組織(OPEC)成員國的石油資源。委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。

一名白宮官員在回應路透社的問題時，未提及台灣表示：「川普總統準備動用美國的一切力量，阻止毒品湧入我國，並將那些該為此負責的人繩之以法。」

委內瑞拉原油最大買家中國則公開支持委國，18日表示中方「反對一切單邊主義和霸凌行為，支持各國捍衛主權和國家尊嚴。」

中國練習封鎖

北京曾多次表示，實際上的海上封鎖，可能是其控制台灣行動的核心要素。

中國軍隊近年來在台灣週邊進行封鎖式演習的頻率越來越高，台灣政府則拒絕承認北京的主權主張。

在國際社會看來，中國官員可能會將此類在台灣週遭的活動描述為國內的隔離或執法行動。北京否認台灣與任何其他國家有相似之處，包括正在對抗俄羅斯入侵的烏克蘭。

然而，台灣官員表示，中國封鎖台灣將構成戰爭行為，且會對國際貿易產生深遠影響。

長期以來反對單方面改變台灣現狀的華府也認為，中國對台灣的海上包圍將構成封鎖。

川普政府在12月初發佈的國家安全戰略中表示，鑒於台灣的戰略位置和經濟重要性，將遏制台灣衝突列為優先事項。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)研究中國海權的資深研究員孔適海(Isaac Kardon)表示，北京會希望防止美國建立全球聯盟，以反對中國對台行動。國際社會擔憂美國封鎖委內瑞拉，將有利於中國達成其目的。

孔適海說：「最終，美國正在嚴重損害規則的規範性。這對國際法的可信度是一個重大打擊，將難以約束其他行為者。」

孔適海表示，美國對委內瑞拉油輪的行動，可能為中國採取類似行為打開方便之門，例如阻擋運載重要天然氣供應的船隻駛往台灣。

他說：「這一切都讓局勢更加複雜。」

專家告訴路透社，美國海軍資產在加勒比海的長期部署，還可能削弱美軍的備戰能力，以及其應對台海危機的能力。

「現實政治」

國際法律允許戰時封鎖，但必須滿足嚴格的條件。

克里夫蘭州立大學(Cleveland State University)法學院海事法專家史特里奧(Milena Sterio)表示，除非有明確證據顯示美國與委內瑞拉有武裝衝突，否則美國對委內瑞拉的全面封鎖很可能屬於非法行為。

史特里奧表示：「美國的封鎖會削弱我們批評中國封鎖台灣的能力。國際法的規則適用於所有國家，美國如果批評其他國家做我們正在做的事情，這就是自相矛盾。」

不過喬治梅森大學(George Mason University)台灣軍事嚇阻專家洪澤克(Michael Hunzeker)表示，他懷疑川普的行為是否會損害真正重要的努力：即在台灣危機中爭取美國盟友對反封鎖行動的支持。

洪澤克說，盟友在這種脈絡下提及委內瑞拉，很可能只是為了在現實政治層面上維持袖手旁觀找藉口。

他說：「我高度懷疑此一事件會顯著改變他們評估自身利益的方式。」 (編輯:柳向華)