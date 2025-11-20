路透：美提和平方案！要求烏克蘭「割地裁軍」換俄烏停火

《路透社》報導，2位知情人士透露，美國已向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，烏克蘭必須接受美方起草的戰爭終結框架，該方案要求基輔放棄領土和部分武裝。

美國要烏克蘭「割地裁軍」交出特定武器換取止戰。（圖／美聯社）

一名烏克蘭高級官員早前告訴路透社，基輔已收到關於美國與俄羅斯討論的一系列和平提案的「信號」。然而，在準備這些提案時，烏克蘭沒有參與其中。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上的評論中雖未提及此事，但呼籲美國發揮有效領導力，協助結束這場持續超過三年半的戰爭，更稱只有美國和總統川普「有足夠的力量最終結束戰爭」。

俄羅斯軍隊控制著約19%的烏克蘭領土，並持續推進，同時頻繁攻擊烏克蘭能源基礎設施。作為北約成員國但與基輔和莫斯科都保持密切關係的土耳其，在2022年戰爭初期主辦了首輪和平談判，這是直到今年川普發起新一輪結束戰鬥努力前的唯一談判。

俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社）

克里姆林宮表示，俄羅斯代表不會參與在安卡拉的談判，但普丁願意與美國和土耳其就討論結果進行對話。一位美國官員稱，新的計劃設想烏克蘭將其未控制的部分東部地區讓給莫斯科，以換取美國對基輔和歐洲未來免受俄羅斯侵略的安全保障。

此和平方案對基輔而言將是重大挫折，烏克蘭東部面臨俄羅斯進一步的領土推進，且澤倫斯基正處理一起貪腐醜聞之際，目前的基輔政治壓力、軍事危機升溫。白宮對此事拒絕評論，美國國務院則未立即回應。

