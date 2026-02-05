路透：美擬放行輝達H200晶片售字節跳動 但「設條件」陷僵局

《路透社》引述知情人士透露，川普政府已表態願意批准陸企字節跳動（ByteDance）購買輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片，但輝達尚未同意美方提出的使用與合規條件，導致相關許可仍陷於僵局。

美國AI晶片巨頭輝達。（圖／路透社）

這名熟悉內情的人士指出，美國政府約2週前告知，原則上將核准出口許可，但輝達對目前版本的「認識你的客戶」（Know-Your-Customer ，KYC）規範仍持保留態度。該規範旨在確保大陸軍方無法接觸或使用相關晶片，是美方設定的核心條件之一。

廣告 廣告

對此，輝達發言人回應表示，「我們無法單方面接受或拒絕許可條件。雖然KYC很重要，但問題不在KYC本身，而在於條件是否具有商業可行性。否則，美國產業將無法完成任何銷售，市場也會持續轉向外國替代方案。」

消息人士進一步透露，輝達目前正就向大陸企業出口H200晶片的許可條件，與美國政府持續協商。這場拉鋸戰使輝達及其大陸客戶，再度成為美中科技戰的交火點。

報導引述一名前商務部官員透露，出口許可通常須先送交國務院、國防部與能源部等相關機構審核，達成共識後，才會將附帶條件送交申請方，「實質上就是詢問企業是否能接受這些條件。」另有消息人士研判，至少部分晶片可能在美國總統川普（Donald Trump）預計4月與大陸國家主席習近平會面前，獲准出口至大陸。

延伸閱讀

台股開盤重挫逾400點！記憶體股跳水 台積電低開1765元

台積電熊本二廠直攻3奈米！投資額增至5440億

美股大跌科技股遭血洗！超微崩逾17％ 台積電ADR跌3％