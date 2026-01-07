路透：美試圖扣押委內瑞拉油輪 俄軍潛艇周遭現身

路透社今天(7日)引述2名美國官員的說法報導，在橫越大西洋、歷時逾2週的追逐行動後，美國正試圖扣押1艘與委內瑞拉有關的油輪。

這起扣押行動可能加劇與俄羅斯之間的緊張關係。這艘原名「貝拉一號」(Bella-1)的油輪先前成功突破美國對受制裁油輪實施的海上封鎖，並拒絕美國海岸巡防隊登船檢查。

這2名不願具名的官員表示，此次行動由美國海岸巡防隊與美軍共同執行。

他們並補充，行動進行期間，附近海域出現俄羅斯軍方船隻，包括1艘俄軍潛挺。

這艘油輪目前改名為「馬里納拉號」(Marinera)，並懸掛俄羅斯國旗。這是美國總統川普(Donald Trump)展開對委內瑞拉升高施壓的行動以來，美國海岸巡防隊鎖定的最新一艘油輪。

另據美方官員表示，美國海岸巡防隊也在拉丁美洲水域攔截了另一艘與委內瑞拉有關的油輪，顯示美方仍持續執行對委內瑞拉受制裁船隻的海上封鎖。