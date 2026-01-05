路透：美逮馬杜洛恐落北京口實 但犯台可能性低

（中央社上海/北京5日綜合外電報導）路透社引述分析人士指出，美國對委內瑞拉的攻擊，將助長中國強化對台灣及南海部分地區等領土的主張，但不會加速任何可能的侵台行動。

路透社援引分析人士說法指出，中國國家主席習近平對台灣的考量及時間表，與拉丁美洲的局勢無關，更大程度上是受到中國國內情勢的影響，而非美國的行動。

儘管如此，分析人士表示，美國總統川普3日發動大膽攻擊、抓捕委內瑞拉領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）的舉動，給了中國一個意想不到的機會，北京很可能在短期內利用這一點來擴大對華府的批評，並提升中國在國際舞台上的地位。

廣告 廣告

長遠來看，北京可能會利用川普的舉動，來捍衛中國在台灣、西藏及東海和南海島嶼等領土問題上對抗美國的立場。

總部位於布魯塞爾的非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，華府一貫且長期的論點總說中國的行動違反國際法，但美方自己現在正在破壞國際法。

他說：「這確實為中國未來反擊美國創造了很多機會和廉價彈藥。」

中國上週發動「正義使命-2025」環台軍演，行動包含實彈射擊，展現北京在衝突中切斷台灣與外部支援的能力。

分析人士表示，他們預期中國不會利用委內瑞拉的局勢，在短期內把對台灣施壓升級為攻擊。

北京中國人民大學國際關係教授時殷弘說：「拿下台灣取決於中國正在發展但仍不足的能力，而不是川普在一塊遙遠大陸上所做的事情。」

智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中國將台灣視為內政，因此不太可能仿效美國對委內瑞拉的行動，作為任何跨海峽軍事打擊的先例。

牛犇指出：「北京會希望與華府形成鮮明對比，以宣揚中方主張和平、發展和道德領導力的理念。習近平關心中國勝過關心委內瑞拉。他會希望這件事變成美國的一個泥淖。」

儘管如此，一些觀察家仍表示，這種情況加劇了台灣的風險，並可能迫使台灣當局向川普政府尋求更多支持。（編譯：李佩珊）1150105