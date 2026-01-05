路透：美逼石油巨頭砸錢重返委內瑞拉 追討遭「國有化」資產

2015年4月16日，委內瑞拉油田工人在鑽井平台上手持印有委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）標誌的旗幟。路透社資料照片



路透社週日（1/4）引述兩名知情人士透露，白宮與美國國務院官員近幾週向石油企業高層表示，如果想要從20年前遭委內瑞拉徵收的資產得到補償，他們就必須迅速重返委國並投入巨額資本，以振興受創的石油產業。

美軍於週六凌晨抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並押回美國後，美國總統川普（Donald Trump）在記者會上聲稱，美國企業已經準備重返委內瑞拉，並投入數十億美元重啟陷入困境的石油產業，引發外界關注。

廣告 廣告

美國政府官員透露，近期與石油企業高層討論馬杜洛下台後的應對方案時，他們就已明確指出，美國石油公司需先行墊付重建委內瑞拉石油產業的資金，而此舉將成為企業最終追討委國「國有化」債務的先決條件之一。

知情人士稱，對部分企業而言，這將是筆高昂投資，而他們是否重返委內瑞拉，將取決於高層、董事會及股東如何評估重啟委國投資的風險。

2000年代，國際石油公司拒絕接受時任總統查維茲（Hugo Chavez）的要求，給予委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）更大的經營控制權，部分資產因此遭當局沒收，美國石油龍頭雪佛龍（Chevron）則選擇與PDVSA成立合資企業。

雪佛龍的競爭對手埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（ConocoPhillips）則選擇撤出並提起訴訟。康菲石油多年來試圖追討遭委內瑞拉「國有化」的約120億美元損失；埃克森美孚亦提起國際仲裁，試圖追回16.5億美元。

過去數十年來，由於管理不善、投資不足及美國制裁，委內瑞拉的石油產量已大幅下滑，即使企業同意重返，石油產量要達成實質增長仍需數年時間。

作為石油輸出國家組織（OPEC）的創始會員國，委內瑞拉在1970年代的石油日產量曾高達350萬桶，佔當時全球原油產量逾7%。但在2010年代的日產量已跌破200萬桶，去年平均更僅約110萬桶，僅佔全球產量的1%。

分析師向路透社指出，除了營運合約框架存在不確定性外，考慮重返的企業還要面對安全隱患、基礎設施薄弱、美國抓捕馬杜洛行動的合法性爭議，以及長期政治動盪的可能性。

更多太報報導

川普喊「接管」委內瑞拉 盧比歐急滅火：僅持續石油禁運

美「清理後院」劍指北京？委國石油老主顧拉警報 美中競爭或升溫

委內瑞拉石油量驚人！美國擒馬杜洛還有這盤算 川普：開採收益當「賠償」