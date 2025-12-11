路透：英特爾執行長陳立武多起併購涉利益衝突 引發公司治理疑慮

英特爾執行長陳立武多起併購涉利益衝突。路透社



路透社報導，半導體大廠英特爾執行長陳立武，由於身兼創投投資人與多家新創董事，造成多起潛在利益衝突。他上任後，英特爾執行的併購或投資案中，至少有三樁可能讓他本人因持股獲利。雖然英特爾（Intel）董事會已要求陳立武在可能有利益衝突的相關決策中迴避，但他與財務長辛斯納仍主掌決策。

三名消息人士向路透社透露，今年夏天，陳立武曾向英特爾董事會提議收購AI晶片新創公司Rivos，而他自己就是Rivos董事長。董事會當時未同意，表示陳立武身兼兩家公司要職，存在利益衝突，也未提出可支持這樁交易的相關AI策略。

之後，陳立武要求英特爾名高階主管提出新的AI策略，促成英特爾與Rivos洽談合作。但此時殺出程咬金：社群媒體巨頭Meta也向Rivos提出收購案。

Meta的提案促使英特爾也提出報價，雙方競標之下，將價格推升至40億美元，約為Rivos募資時設定金額的2倍。Meta已在9月宣布收購Rivos，而競價過程大幅提高了Rivos可獲得的回報。

目前不清楚陳立武本人從Rivos交易中的實際獲利數字，但陳立武的創投公司Walden Catalyst在官網貼文中強調，陳為投資人「創造成功結果」。

兩名消息人士指出，英特爾至少曾尋求三樁可能讓陳立武本人獲利的交易，Rivos的交易就是其中之一。

除了Rivos以外，陳立武也曾向英特爾董事會提議收購AI運算新創SambaNova。當時SambaNova陷入困境，而陳立武擔任該公司執行董事長。消息人士表示，英特爾內部曾討論此案，因為該公司或可提供打造AI晶片的技術與人才。

上任後親掌投資部門 此後投資多家關聯新創公司

此外，英特爾也曾洽談收購陳立武投資的創投公司，或由英特爾旗下投資部門Intel Capital直接投資。Intel Capital原本要獨立分拆為子公司，但陳立武上任後不久就取消獨立分拆計畫，直接掌控該部門。

三名消息人士指出，Intel Capital必須直接向陳立武報告，而投資委員會成員也縮減為只有陳立武本人與財務長辛斯納（David Zinsner）。此後Intel Capital投資多家陳立武旗下創投持股的新創公司，且部分英特爾員工甚至覺得必須探索與陳立武投資相關的案子，藉此取得他的支持。

路透指出，英特爾不是唯一擁有創投部門的科技大廠，輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、Alphabet、高通（Qualcomm）都有類似運作，但英特爾的特殊之處在於，執行長本人不僅管理創投部門，同時還經營外部投資事業。

外界估計，陳立武的淨資產已遠超過5億美元，目前不清楚英特爾的投資讓他的身家增加多少。

路透社訪問的兩名公司治理專家指出，陳立武的交易活動存在利益衝突風險，已形成警訊。但另一名專家認為，英特爾也可能從陳立武的人脈中受益。部分晶片產業分析師的研究報告中，也對陳立武的產業界人脈表示歡迎。

英特爾：陳立武的人脈至關重要

報導稱，英特爾今年3月聘任陳立武，部分原因就是要借重他身為創投家的經驗，以及他在科技產業累積的廣泛人脈。這些人脈幫助英特爾成功獲得輝達50億美元投資，以及軟銀20億美元的注資。

兩名消息人士指出，自陳立武上任後，英特爾制定新政策，要求他迴避有利益衝突的投資決策，相關決策權由財務長辛斯納行使，但辛斯納是直接向陳立武回報的高層主管。

英特爾拒絕安排陳立武與辛斯納受訪；英特爾發言人則向路透表示：「董事會認為充分利用陳的廣大人脈，對英特爾掌握下一波產業創新與機會至關重要。」

美國總統川普（Donald Trump）政府已同意對英特爾投資89億美元，美國政府將成為英特爾的最大股東，也讓該公司成為美國戰略性企業。

兩名消息人士稱，陳立武個人並不認為自己在英特爾所做的交易存在衝突。他認為，自己在新創與英特爾的雙重角色，有助談成對各方都有利的交易。

英特爾發言人也認為陳的交易行為並無問題，表示該公司「堅守最高標準的公司治理、誠信與問責」。發言人並說，陳在全球半導體生態系的深厚人脈「對英特爾在快速變動的產業中掌握機會至關重要」。

今年4月，路透曾報導陳立武旗下投資機構在中國逾600家公司持有股分，其中部分具軍方背景，引發川普批評陳立武存在「高度利益衝突」。據白宮官員透露，陳立武隨後赴白宮說明情況，川普已因此釋疑，英特爾與美國政府在國安與經濟上的合作也因此掃除障礙。

陳立武9月與輝達達成投資交易後，川普曾公開稱讚英特爾股價上揚。陳立武上任以來，英特爾股價已大致翻倍，漲幅優於標普500指數與輝達的同期表現。

