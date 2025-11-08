路透：蕭美琴訪歐洲議會 台灣日益積極大膽拓展歐洲外交
路透社報導，台灣副總統蕭美琴7日不尋常地訪問比利時，在歐洲議會(European Parliament)與議員會面並發表演說，是民主台灣日益積極大膽向歐洲進行外交接觸的部份行動。
台灣在歐洲唯一正式的外交關係是和梵蒂岡，但從英國、法國、立陶宛到波蘭等國都無視北京反對，同意讓台灣的現任或前任高層官員來訪。
雖然台灣外長有時會訪問歐洲和其他與台北沒有正式外交關係的地區，但考慮到中國可能會對東道國採取強烈回應的風險，像副總統這樣的高層級官員訪問並不尋常。
蕭副總統7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)峰會，以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。
她表示，「歐洲在炮火下捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主」。「我站在這裡，為一個深深致力於那些激勵全球民主議會運作理念的社會發聲」。
中國駐歐盟代表團並未立即回應路透社的置評要求。
台灣政府表示，台灣有權與其他國家往來，中國無權聲稱擁有台灣主權、也無權干涉台北的行動。
台灣總統府表示，曾任台灣駐美大使、英語流利的蕭副總統，這次訪問歐洲是由外交部長林佳龍陪同。
副總統蕭美琴指出，台海穩定是全球繁榮的基石。她表示，儘管被排除在國際組織之外，台灣仍有所作為。台灣為全球的人道主義援助、救災、公共衛生和永續發展目標做出貢獻。「即使我們不被允許在談判桌上占有一席之地，我們也堅持全球的標準」。
台灣前總統蔡英文下週將訪問柏林，並出席一場會議發表演說。
林佳龍9月曾兩度訪問歐洲，先後造訪了奧地利、捷克、波蘭和義大利。
林佳龍本週在台北告訴記者，他訪問歐洲是為了強化關係，而外交部也已成立了歐洲工作小組。(編輯：宋皖媛)
