路透：西方要建磁鐵自主供應鏈 面臨重稀土稀缺難題

（中央社倫敦19日綜合外電報導）西方國家力拼建立用於製造超強力磁鐵的自主稀土供應鏈，以減少對中國的依賴。然而，這項行動正遭遇1項關鍵難題：包括鏑和鋱等重稀土元素的稀缺。

路透社報導，以稀土製造的強力永久磁鐵，是從國防科技、電動車、電子用品到風力發電機等各式各樣產品至關重要的元件。而美國與盟友一直努力建立相關替代供應鏈，並以美國政府大力支持的內華達州（Nevada）公司MP材料（MP Materials）帶頭。

MP材料的目標是打造完整的強力磁鐵供應鏈，從稀土開採到磁鐵製造將各項工作整合。這家公司受到7月簽署的1份合約鼓舞，立下野心勃勃計畫，要在幾年內開始生產磁鐵；其合約內容包括美國政府提供數以十億計美元支持。

MP材料本月稍早大力宣傳重要成果，2種輕稀土的提煉產量在現行季大增51%。然而分析師指出，MP材料與西方國家若要打造自主磁鐵產業、擺脫地緣政治動盪造成中國緊縮供應的影響，恐怕面臨1項致命弱點，那就是鏑和鋱這2種重稀土的短缺。

鏑和鋱雖在磁鐵中用量不大，卻極度重要，兩者有助磁鐵在高溫下保持磁性，例如在電動車的馬達內。而MP材料位於加州的芒廷帕斯（Mountain Pass）礦場，卻只含有微量的鏑和鋱。

美國顧問公司阿瑟李特（Arthur D. Little）高級合夥人艾匹克欣（Ilya Epikhin）表示：「MP材料可能面臨艱鉅挑戰。他們若要找到這些資源，將需要到巴西、馬來西亞或一些非洲國家，但這可能耗費大量時間。」

MP材料的案例，正明顯反映西方一直仰賴中國提煉的重稀土所帶來的衝擊。根據顧問公司「基準礦物情報」（Benchmark Mineral Intelligence）預估，到了2030年，西方重稀土需求仰賴中國供應的比例，僅會由2024年的99%略降至91%。

光是今年4月，中國對重稀土實施的出口管制，已造成一些汽車製造廠被迫暫時停工。

與磁鐵使用的其他元素相較，重稀土在礦床中存在的比例低許多。重稀土在全球礦場中占有的相對比例，僅達其在永久磁鐵中所占相對比例的一半。

根據市場數據公司Fastmarkets的資料，氧化鏑在荷蘭鹿特丹（Rotterdam）每公斤售價達900美元（約新台幣2萬8000元），是中國售價每公斤255美元的3倍多，可見中國以外地區重稀土的稀缺程度。

而關鍵礦物顧問公司「阿達瑪斯情報」（Adamas Intelligence）預估，到了2030年，中國與日本以外地區的磁鐵年產能將達到7萬公噸，意味屆時1年需要的氧化鏑達到1650公噸。

阿達瑪斯情報的執行董事卡斯提路克斯（Ryan Castilloux）直言：「若要打開西方普遍大規模生產磁鐵的大門，重稀土絕對是下一塊必須解決的拼圖。」（編譯：張正芊）1141119