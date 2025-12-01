路透：軍民合作抗中 安捷航空發展低成本偵察盼助台

（中央社台東1日綜合外電報導）在台灣東部外海的藍色海域上空，一架輕型飛機機腹掛載著美製雷達追蹤中國軍艦，其營運商希望將蒐集到的資料，提供給台灣安全部門。

原以飛行訓練及包機服務為主的台灣小型航空業者安捷航空（Apex Aviation），如今在向政府推銷這項偵察飛行任務。政府正開始與民間企業合作，發展符合「全社會韌性」計畫的新技術。

政府邀請企業、研究機構及其他組織扮演更積極的角色，包括協助備援通訊與後勤、強化資安防護，以及可能投入監偵與情蒐工作。

這種軍民合作模式在美國等國家相當常見，但對台灣而言仍屬新概念。

台北方面表示，目標是在2030年前將國防支出提升至GDP的5%，並將提出一項400億美元的特別預算，其內容包括新一批美國軍購。

安捷航空希望能在這波軍備強化中扮演角色，但與目前取得國防合約的其他企業不同，該航空公司希望自行營運偵察任務，但也不排除日後將設備移交政府。

安捷航空董事長高健祐告訴路透，中國軍演愈來愈頻繁、愈來愈靠近，造成強烈的緊迫感，「如果我們現在不投入，以後可能連機會都沒有」。

●對新構想持開放態度

台灣國防部迄今仍對引入外部合作夥伴態度謹慎，表示已能有效監控中國動態，目前沒有合作計畫，但強調對新想法持開放態度。

台灣海巡署表示正強化本身的偵察能力，並將優先使用無人機，之後再逐步擴大至載人飛機。

安捷航空已投入超過4億台幣將一架義大利製11人座 Tecnam P2012螺旋槳機改裝成偵察飛機，並在機腹下裝上美製合成孔徑雷達。

該公司希望將雷達偵測到的資料提供給台灣軍方與海巡，用以追蹤中國船艦。

●法律不確定性

專家表示，政府需建立法律基礎以允許民航機執行偵察任務，並對其可能暴露於中國軍力下的風險表示關切。

不過，輕型飛機執行偵察任務的成本可能僅為軍用飛機的1/10。

高健祐表示，公司董事會在投入這項計畫前已詳細討論可能風險。

他在台東機場說：「我只是做對的事，穩步往前走，不會因任何騷擾而退縮。」

台灣高階安全官員表示，軍民合作的構想是政府必須認真看待的方向。

該官員說：「部隊的作戰壓力極高。共軍正創造新的施壓方式，因此我們也必須發展新的應對手段。」（編譯：鄭詩韻）1141201