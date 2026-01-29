路透：輝達協助DeepSeek「優化模型」 技術恐被解放軍掌握

《路透社》披露，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席表示，美國晶片大廠輝達（Nvidia），曾協助大陸人工智慧公司DeepSeek優化AI模型，而相關技術後續不排除被解放軍拿去使用，引發關注。

美國晶片巨頭輝達。（圖／路透社）

《路透社》披露，美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席、密西根州共和黨眾議員穆倫納爾（John Moolenaar），近日致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），揭露這項消息。

信中指出，DeepSeek去年初推出一系列AI模型，以遠低於美國同級模型所需的運算資源，達到接近美國頂尖AI水準，一度撼動全球市場，也加劇華府對中國大陸在美國晶片出口限制下仍可能快速追趕AI實力的憂慮。

穆倫納爾在信中表示，委員會取得的輝達內部文件顯示，DeepSeek能取得重大突破，與輝達提供的大量技術支援有關，「根據輝達的紀錄，輝達的技術研發人員透過『演算法、框架與硬體的最佳化協同設計』，協助DeepSeek在訓練效率上取得重大進展。」

大陸AI模型DeepSeek。（圖／美聯社）

穆倫納爾指出，相關文件涵蓋輝達於2024年的活動紀錄，當時並無公開跡象顯示DeepSeek的技術會被解放軍拿去使用，因此輝達將其視為「合法的商業合作夥伴」，並提供一般性技術支援。《路透社》去年曾報導，美國官員相信DeepSeek正協助解放軍發展相關技術。

對此，輝達發表聲明反駁，強調「中國擁有足夠多的國產晶片來滿足其所有軍事需求，甚至還有數百萬顆餘裕。正如美國軍方不可能使用中國技術一樣，中國軍方依賴美國技術也毫無道理。」

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中方一貫反對泛化國家安全概念，或將經貿與科技問題政治化，並呼籲美方採取實際行動，維護全球產業鏈與供應鏈穩定。

