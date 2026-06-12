路透：輝達已通知中國客戶「可下單Vera」 已有中企展現興趣

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2026年6月3日，輝達一名員工在台北Computex介紹Vera CPU平台。路透社



人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）本月初發表最新款AI資料中心處理器Vera，是輝達首款專為「代理型AI」打造的獨立CPU。路透社報導，輝達已通知中國客戶現在可開始下單Vera，最快8月可供貨。

輝達迅速向中國客戶推銷Vera，突顯該公司正極力挽救中國市場。輝達第二強大的AI繪圖處理器（GPU）H200遲遲未能向中國出貨，公司正尋求新的成長動能。

輝達執行長黃仁勳去年10月曾表示，受到美國先進晶片出口管制以及中國推動關鍵技術自主化的政策影響，輝達在中國的市占率實際上已降至零。

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報導引述三名知情人士稱，部分中國客戶已表達對Vera的興趣。Vera目前已全面量產。輝達宣稱其效能最高可達對手同級產品的1.8倍。

Vera是輝達首款專為「代理型AI（Agentic AI）」打造的獨立CPU，所謂代理型AI是指能自主執行任務的人工智慧系統。黃仁勳今年3月發表Vera時，預期該產品將成為輝達下一個數十億美元級的新事業。

輝達當時也透露，包括阿里巴巴與字節跳動在內的中國主要雲端服務業者正與輝達合作部署Vera，但未說明是否已開始正式接單。

輝達拒絕對此置評。阿里巴巴與字節跳動則未回應媒體詢問。

●中企能否大規模採用待觀察

其中一名消息人士指出，一家中國大型雲端服務公司打算訂購超過300台伺服器，每台搭載兩顆Vera CPU。該公司將先進行測試，再決定是否進行正式大規模採購。

另一人士則表示，中國雲端服務公司初步展現興趣是一回事，但能否真正大規模採用仍有待觀察，因為涉及軟體生態系統、相容性問題，以及現有以中國國產AI晶片為基礎的運算遷移成本。

消息人士稱，中國客戶初期打算將Vera晶片部署於海外資料中心進行測試。

華府去年12月已批准約10家中國企業購買H200 GPU，但施加嚴格的國安相關條件；中國官方為扶植本土供應商，也一直未批准進口H200。報導稱，輝達H200迄今未能出貨給中國客戶。

研究機構SemiAnalysis估計，若不計大量採購折扣，Vera處理器單顆售價在2萬美元以上，由256顆晶片組成的完整機櫃價格約達1000萬美元，實際價格將依記憶體配置而定。

輝達預估，截至明年1月底的2026財年結束前，Vera晶片銷售額可達200億美元。

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