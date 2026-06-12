路透：輝達推Vera晶片競逐中國市場 最快8月上市

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）3名知情人士透露，輝達（Nvidia）已告知中國客戶，針對人工智慧（AI）資料中心推出的全新Vera中央處理器，最快可能在8月上市，客戶現在即可開始下單。

路透社報導，此舉凸顯這家全球市值最高的公司正迅速將重心轉移至這款新產品，希望扭轉在中國市場急劇下滑的業績。在此之前，輝達性能第2強的AI晶片H200，對中國出貨已停滯數月。

輝達執行長黃仁勳去年10月曾表示，受到美國對先進晶片出口管制的衝擊，加上北京當局極力推動關鍵技術自主化，輝達在中國的市占率實際上已經歸零。

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此舉也使輝達與主要CPU大廠英特爾（Intel）及超微（AMD）之間的競爭進一步升溫。這兩家公司正積極提高供應量，以搶攻AI資料中心所需的伺服器CPU市場。

由於此番討論屬於機密，拒絕透露姓名的消息人士表示，部分中國客戶已對Vera晶片表達興趣。這是輝達首款專為代理型AI打造的獨立CPU。所謂代理型AI，是指能夠自主執行任務的AI系統。

Vera晶片目前已進入量產階段，主要用於AI代理背後運作所需的運算。輝達表示，該晶片執行速度最高可達競爭對手同類處理器的1.8倍。

輝達今年3月發表Vera時，黃仁勳預期該晶片將成為公司下一個數十億美元規模的業務。輝達當時也表示，包括阿里巴巴與字節跳動在內的領先雲端大廠，正與輝達合作部署Vera，但並未說明該晶片的實際採購程序是否已經啟動。

輝達拒絕對此置評。阿里巴巴與字節跳動亦未回應置評請求。（編譯：陳昱婷）1150612