路透：輝達獲中企下訂200萬餘顆H200 已洽台積電增產

（中央社北京31日綜合外電報導）路透社引述消息人士報導，美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）獲數家中國科技企業合計為2026年全年下訂200萬餘顆H200晶片，為滿足如此龐大需求，已洽詢台積電增產。

報導指出，輝達現有H200庫存量只有70萬顆，目前尚不清楚其打算向台積電追加代工訂單的確切數量，但據悉輝達已向台積電提出增產要求，預計明年第2季啟動。

路透社表示，輝達這項行動可能令其暴露在更大風險下，因為中國當局至今尚未放行任何H200進貨，美國川普（Donald Trump）政府也是最近才允許H200出口至中國。

此外，這也令人擔憂全球AI晶片供應是否將更吃緊，因為輝達如今須在滿足中國強勁需求及解決其他市場供應受限之間，求取最佳平衡。

輝達正在努力擴大其最新Blackwell架構晶片及將要推出的下一代Rubin架構晶片產線。而H200是採用輝達前一代Hopper架構，並以台積電4奈米製程生產。

消息人士另透露，輝達已決定好要提供給中國客戶的H200型號，並將價格訂在每顆約2萬7000美元（約新台幣85萬元）。

輝達的1名發言人回覆路透社詢問時表示：「在獲得許可下向獲准的中國客戶銷售H200，不會影響我們對美國客戶的供貨能力。」

這名發言人還說：「中國是高度競爭市場，當地晶片供應商正快速成長。封鎖所有美國出口，只會讓外國競爭者受惠，並削弱我們的國家安全和經濟安全。」（編譯：張正芊）1141231