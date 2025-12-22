路透：輝達計畫農曆年前開始出貨H200到中國

輝達晶片與中國示意圖。路透社



路透社週一（22日）引述知情人士的消息報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）在獲得美國同意出口H200晶片給中國客戶後，目標是在明年2月中旬農曆過年前，運出第一批貨。

報導引述三名知情人士的消息說，輝達計畫利用現有的庫存來應付這筆訂單。預計第一批將交貨5000到1萬個晶片組，由於每組通常包括8個晶片，所以總共將是出貨4萬到8萬顆H200晶片到中國。

知情人士還說，輝達通知中國客戶，準備為 H200增加產能，預計2026年第二季開始開放預訂新產能的晶片。

廣告 廣告

但是知情人士也強調，對中國的出貨計畫尚未完全敲定，隨時可能有變化。北京目前尚未批准任何中國廠商訂購 H200晶片，出貨時程要看北京的政策。

美國總統川普本月宣布開放H200銷售中國，而不是以前閹割性能對中國的特供版H20。這些H200銷售中國將對美國政府繳交25%關稅。

報導稱，北京目前陷入兩難。一方面，北京希望繼續大力扶持自家的AI晶片設計與生產，能保持「買國貨」是最好不過；但另一方面，像是字節跳動、阿里巴巴這些中國科技巨頭，渴望大批購買輝達AI晶片補足計算能力。

據報導，中國官員本月曾召開緊急會議討論輝達H200的採購。其中一個可能成形的方案，是每採購一枚 H200晶片，也將等比例採購中國自家的AI晶片。

儘管H200已經不是輝達最新的AI晶片，但比起輝達原先只能賣給中國的H20，效能高達六倍。H200也仍持續產能吃緊。

更多太報報導

打臉川普！騰訊12億美元砸日企 繞道取得輝達Blackwell

首批售中輝達H200晶片即將放行？路透：川普政府已展開內部審查

劍指輝達！路透曝Google獲Meta相助 推動TPU加速普及