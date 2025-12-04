路透：近百艘中國軍艦在東部海域大規模集結

（德國之聲中文網）每年底為中國解放軍傳統軍演旺季，但截至目前，北京並未官宣任何大型演習計畫。路透社週四（12月4日）援引東亞地區四名安全官員說法指，中國船隻集結範圍從黃海南部、經東海、南海，延伸到太平洋海域。

消息人士稱，部分中國船艦與戰機在該區域進行了對外國船隻的模擬攻擊，並演練了防止外部勢力在衝突發生時派遣增援的「拒止作戰」。

路透社引述不具名國家的情蒐報告，東亞海域集結的中國船隻在本週稍早一度超過100艘，截至週四早上則減少至90艘，但靠近台灣的中國船艦數量並未顯著增加。

消息人士指出，這次行動的規模超過去年12月北京在台灣附近實施的大規模海上部署，但北京並未公開宣傳該行動。

當時台灣軍方形容，中國軍演規模創下近30年來最大，行動包括模擬打擊外國船隻和封鎖海上航線。一度導致台灣軍方宣布進入警戒狀態，並開設應變中心。

本週三（3日），台灣國家安全局局長蔡明彥表示，截至當天早上，中國在西太平洋有四個海軍編隊運作，但未透露細節，「基本上會料敵從寬、不排除任何可能性」。

因應中日緊張關係

一名不具名的官員說，隨著中日緊張關係因高市早苗涉及「台灣有事」的言論持續升溫，中國自上個月中旬以來，開始向該地區派遣比平常更多的船艦。「這遠超出了中國國防需求，並為各方製造風險」，消息人士稱，北京是想藉由這場前所未見的部署測試各國的反應。

中國國防部、外交部、國台辦均未回應路透社報導。

日本自衛隊則拒絕針對中國軍事動態發表評論，但在聲明中說，該國並未評估解放軍自11月14日以來活動有「急劇」增加。

日本自衛隊聲明表示：「儘管如此，普遍認為中國軍方正試圖透過強化海軍力量，提升其在更遠的海域和空域進行作戰的能力。」中國目前已擁有全世界最大規模的海軍，且仍然在快速擴張。

兩位消息人士也向路透社表示，區域內各國正密切追蹤事態發展，但目前認為這次部署並未帶來重大風險。其中一位消息人士說，「這是一場大規模集結......但顯然只是例行演習。」

本週早前，多家台灣媒體引述台灣國安人士說法報導，指因中日關係緊張，若中國在未來一週內仍找不到台階下，不排除會在12月13日發動「聯合利劍-C」軍演。

作者: 周子馨 (路透社)